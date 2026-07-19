Rescatan sin vida a hijo y familia de popular periodista deportivo a casi un mes de los sismos

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas

CARACAS. - A casi un mes de los sismos devastadores en el norte de Venezuela , fueron localizadas otras 50 personas sin vida en labores de rescate bajo de pesados escombros, entre ellas Armando Visconti, hijo del reconocido periodista deportivo José Visconti, fallecido en 2019, y su familia, luego de semanas de intensa búsqueda por parientes.

Los cuerpos de Visconti (51), su esposa Ana Luisa (46) y su hija Ana Virginia (12) fueron rescatados en Catia La Mar, una de los sectores asolados de La Guaira, según confirmó uno de sus hijos, Juan Visconti quien envió un conmovedor mensaje

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Armando Visconti fue bajista, fundador y director del grupo musical venezolano Banda Poker, según se informó.

La Guaira, ubicado en el litoral del norte del país, fue el estado con la mayor destrucción dejada por los terremotos simultáneos que también sacudieron a Caracas, la capital, entre otras localidades, el 24 de junio pasado al atardecer.

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Más fallecidos por los sismos

Con la cifra de cuerpos rescatados tras larga búsqueda de familiares, el número de fallecidos ascendió a 5.119, según el balance oficial de este sábado.

La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16.740 y 6.462 personas, respectivamente. Además, 17,907 quedaron sin hogar tras reportarse cantidad de edificaciones no solo desplomadas sino también declaradas inhabitables por los serios daños por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 con diferencia de segundos. Mientras, las réplicas de mediana y baja intensidad siguen preocupando a autoridades locales.

El reporte oficial también indicó que 2,278 rescatistas internacionales continúan sus labores en las vastas zonas afectadas.

Finaliza el rescate

Este 18 de julio se informó de la finalización oficial de las labores de búsqueda y rescate de los equipos internacionales que prestaron su apoyo en la tragedia y comenzaron a retirarse del país.

Sin embargo, decenas de personas continúan esperando el apoyo de equipos para rescatar a sus familiares que aún permanecen debajo de los escombros principalmente en La Guaira. Muchos retiran las pesadas losas de cemento por sus propios medios.

Mientras tanto, la ayuda humanitaria sigue llegando a Venezuela para asistir a las víctimas de la tragedia.

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FUENTE: Con información de EFE, red instagram, elnacional.com