domingo 19  de  julio 2026
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Rescatan sin vida a hijo y familia de popular periodista deportivo a casi un mes de los sismos

Los cuerpos de Armando Visconti, hijo de José Visconti, de su esposa e hija son parte de los 50 rescatados; aumentan fallecidos a 5,119 al cierre de labores

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas

EFE/Henry Chirinos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- A casi un mes de los sismos devastadores en el norte de Venezuela, fueron localizadas otras 50 personas sin vida en labores de rescate bajo de pesados escombros, entre ellas Armando Visconti, hijo del reconocido periodista deportivo José Visconti, fallecido en 2019, y su familia, luego de semanas de intensa búsqueda por parientes.

Los cuerpos de Visconti (51), su esposa Ana Luisa (46) y su hija Ana Virginia (12) fueron rescatados en Catia La Mar, una de los sectores asolados de La Guaira, según confirmó uno de sus hijos, Juan Visconti quien envió un conmovedor mensaje

Lee además
Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). 
RESPALDO

OIM solicita 98 millones de dólares para atender a damnificados por los terremotos en Venezuela
Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.
LABORES DE RESCATE

Mascota sobrevive de "milagro" bajo los escombros a tres semanas de los sismos en Venezuela

Armando Visconti fue bajista, fundador y director del grupo musical venezolano Banda Poker, según se informó.

La Guaira, ubicado en el litoral del norte del país, fue el estado con la mayor destrucción dejada por los terremotos simultáneos que también sacudieron a Caracas, la capital, entre otras localidades, el 24 de junio pasado al atardecer.

Más fallecidos por los sismos

Con la cifra de cuerpos rescatados tras larga búsqueda de familiares, el número de fallecidos ascendió a 5.119, según el balance oficial de este sábado.

La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16.740 y 6.462 personas, respectivamente. Además, 17,907 quedaron sin hogar tras reportarse cantidad de edificaciones no solo desplomadas sino también declaradas inhabitables por los serios daños por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 con diferencia de segundos. Mientras, las réplicas de mediana y baja intensidad siguen preocupando a autoridades locales.

El reporte oficial también indicó que 2,278 rescatistas internacionales continúan sus labores en las vastas zonas afectadas.

Finaliza el rescate

Este 18 de julio se informó de la finalización oficial de las labores de búsqueda y rescate de los equipos internacionales que prestaron su apoyo en la tragedia y comenzaron a retirarse del país.

Sin embargo, decenas de personas continúan esperando el apoyo de equipos para rescatar a sus familiares que aún permanecen debajo de los escombros principalmente en La Guaira. Muchos retiran las pesadas losas de cemento por sus propios medios.

Mientras tanto, la ayuda humanitaria sigue llegando a Venezuela para asistir a las víctimas de la tragedia.

View this post on Instagram

FUENTE: Con información de EFE, red instagram, elnacional.com

Temas
Te puede interesar

Organización civil de EEUU espera permanecer en Venezuela cinco años para apoyar a afectados por sismos

Venezuela consigue del FMI $346 millones de recursos bloqueados para recuperación tras los sismos

¿Cuál es el peligro invisible de personas rescatadas tras un sismo y la "regla de oro" para salvar vidas?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Rudolph Moise, candidato el Congreso por Florida.
ELECCIONES 2026

"Hay que bajar el Medicare a los 55 años": candidato demócrata al Congreso por Florida

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, reacciona tras la derrota en el partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia e Inglaterra, disputado en el Miami Stadium de Miami el 18 de julio de 2026. 
Fútbol

Mbappé hace historia y se convierte en el máximo goleador de los Mundiales

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
MÚSICA

Suspenden concierto de Bad Bunny en Milán por tormenta con granizo

Captura de la cuenta de Twitter @bomberosPE que muestra los daños ocasionados tras un seísmo en un edificio de la calle Mariscal Castilla de Yurimaguas, Perú.
SUCESOS

Sismo en Perú deja seis víctimas fatales y decenas de viviendas destruidas

El venezolano Gustavo Dudamel dirige la Sinfónica Simón Bolivar en un momento del medio tiempo de la final del Mundial de fútbol 2026, donde también actuaron Coldplay, Shakira y personajes de los Muppets.
FOTOGALERÍA

En imágenes: Dudamel, Shakira, Madonna, Bieber y Coldplay actúan en el medio tiempo del Mundial 2026

Te puede interesar

El defensa español número 14, Aymeric Laporte (izquierda), celebra con sus compañeros tras ganar la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford
Fútbol

España es campeona del Mundial 2026 sobre Argentina

Por Pedro Felipe Hernández
Las encuestas sitúan al congresista  Byron Donalds al frente en la campaña republicana para gobernador de Florida. 
ELECCIONES 2026

Byron Donalds detalla su proyecto para gobernar Florida

Luis Manuel Otero Alcántara hace el gesto de la “L” de libertad al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami, donde fue recibido por familiares, activistas y miembros del exilio cubano
A SU LLEGADA

Luis Manuel Otero Alcántara: "El 90% de mi energía estará dedicada a luchar por una Cuba libre"

Rudolph Moise, candidato el Congreso por Florida.
ELECCIONES 2026

"Hay que bajar el Medicare a los 55 años": candidato demócrata al Congreso por Florida

El actor estadounidense Tom Cruise se dirige a la multitud en la gran final de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, que se discute entre Argentina y España en New Jersey. 
CELEBRIDADES

Tom Cruise y Robbie Williams calientan la final del Mundial