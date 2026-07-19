Mbappé hace historia y se convierte en el máximo goleador de los Mundiales

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, reacciona tras la derrota en el partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia e Inglaterra, disputado en el Miami Stadium de Miami el 18 de julio de 2026.

Kylian Mbappé escribió una nueva página dorada en la historia del fútbol al convertirse en el máximo goleador de las Copas del Mundo. El delantero francés alcanzó los 22 goles en el torneo tras firmar un doblete en la derrota 6-4 de Francia ante Inglaterra, en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

El atacante del Real Madrid superó así los 21 tantos del argentino Lionel Messi, quien logró esa cifra a lo largo de seis participaciones mundialistas. Además, Mbappé quedó como líder de la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 anotaciones, dos más que Messi.

El primer gol del francés llegó apenas iniciado el segundo tiempo, cuando aprovechó un preciso pase filtrado de Michael Olise para vencer al guardameta inglés Dean Henderson con un remate cruzado de zurda. Más tarde, volvió a marcar tras otra asistencia de Olise, acercando momentáneamente a Francia en el marcador con el 4-3.

Aunque la selección francesa terminó cayendo ante Inglaterra, el doblete de Mbappé quedó para la historia al convertirlo en el futbolista con más goles anotados en Copas del Mundo, consolidando aún más su legado como una de las grandes figuras del fútbol mundial.