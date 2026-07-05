Armenia, entrañables paisajes y monasterios

Entre Europa del Este y Asia Occidental está Armenia con sus paisajes espectaculares y monasterios milenarios bañados por un silencioso misticismo.

Es una mañana de mediados de junio cuando partimos de la capital, Ereván. Después de conducir durante aproximadamente media hora por las tierras altas del país, el conductor detiene el auto y mi guía, Marianna Paranyan, nace me hace una señal para bajarnos del vehículo.

A la derecha, el gran macizo nevado de Ararat se alza en la distancia con sus contornos confusos bajo el sol brumoso. Esta tierra semiplana se extiende hasta la base de la inmensa montaña volcán que nacionalistas turcos arrebataron a los armenios hace algo más de 100 años y que los rusos del Soviet sellaron con un tratado en secreto.

A la izquierda el contrastante paisaje invita a curiosear: colinas y desfiladeros color marrón que dejan entrever verdes praderas y guardan en sus entrañas centenarias, y también milenarias, aldeas e historias de sudor y supervivencia.

Khor Virap

Unos kilómetros más y llegamos al Monasterio de Khor Virap, uno de los sitios espirituales más icónicos de Armenia, profundamente ligado a la historia del cristianismo, donde San Gregorio estuvo preso 14 años antes de convertir al rey Tiridates a la cristiandad.

Situado sobre una colina que mira al monte Ararat, cuya silueta nevada domina el horizonte, Khor Virap muestra su arquitectura austera, con muros de piedra volcánica, una pequeña iglesia de cúpula tradicional armenia piramidal y espacios monásticos que reflejan siglos de fe.

En su entorno natural se extienden campos agrícolas, viñedos y colinas suaves que cambian de verde a ocre y amarillos en otoño e invierno. El paisaje abierto permite vistas espectaculares de Ararat, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la luz dorada envuelve el valle. La combinación de arquitectura sobria y naturaleza majestuosa crea una atmósfera de recogimiento, historia viva y espiritualidad profunda.

Noravank

Luego está el Monasterio de Noravank, que se alza como un caprichoso altar en un estrecho cañón rodeado por imponentes acantilados de roca rojiza, creando otro espectacular paisaje. Construido entre los siglos XIII y XIV, destaca por su refinada arquitectura medieval, con iglesias de piedra volcánica, delicados relieves y elegante cúpula cónica, característica del arte armenio.

La iglesia de Surb Astvatsatsin (Madre de Dios) sobresale por su singular escalera exterior de piedra que conduce al segundo nivel.

Otras dos iglesias, Surb Karapet (San Juan Bautista) y Surb Grigor (San Gregorio), destacan el complejo monástico con sus peculiares entramados y místicas paredes labradas por siglos de historia y religiosidad.

El entorno natural, moldeado por el viento y la erosión, ofrece un contraste entre paredes escarpadas, vegetación silvestre y cielos abiertos. La armonía entre la arquitectura, la geología y la serenidad del lugar convierte a Noravank en un lugar que transmite fuerza espiritual, belleza austera y fuerza emotiva que invitan a la reflexión y provocan permanecer en él.

Disfrute el resumen de vídeos sobre Armenia que incluimos aquí.

Geghard

El Monasterio de Geghard está enclavado en un estrecho desfiladero rodeado de escarpadas montañas y paredes de roca, en un paisaje de extraordinaria belleza natural. Declarado UNESCO Patrimonio Mundial, combina construcciones de piedra con capillas y cámaras excavadas directamente en la montaña, una peculiar característica de la arquitectura medieval armenia.

Luego de transitar un inquieto mercadillo, que ofrece artesanías y exquisiteces del quehacer rural armenio, y atravesar un conmovedor arco llegamos a la explanada de cuatro iglesias, capillas, cámaras funerarias, celdas monásticas y numerosas estancias excavadas en la roca.

Sus iglesias presentan cúpulas cónicas, fachadas sobrias y refinados relieves esculpidos en piedra.

En el interior, la luz que entra por pequeñas aberturas crea una atmósfera de profundo recogimiento. El murmullo del río cercano, la vegetación del valle y los acantilados que lo rodean refuerzan la sensación de aislamiento y espiritualidad. Es la perfecta integración entre naturaleza y arquitectura la que convierte a Geghard en un fascinante monasterio.

Inscripciones

Si conmovedores son los paisajes naturales y los enclaves religiosos, extraordinario es el alfabeto armenio que engalana algunas de las construcciones. Símbolo de una cultura milenaria, parece una constelación escrita a mano, un cielo antiguo descendido sobre paredes y papeles.

Nació en el año 405, en las manos del lingüista, monje y teólogo Mesrop Mashtots para traducir la Biblia y unificar a la población cristiana armenia. Cada una de las letras parece una figura en reposo, un símbolo que ha aprendido a sostener el silencio.

Hay curvas que recuerdan al agua buscando su cauce, y trazos firmes como montañas que no se disculpan por existir. Algunas letras se abren como puertas antiguas; otras se cierran como secretos bien guardados. En conjunto, no parece un frío conjunto de caracteres, sino una conversación entre piedra y voz.

“Nuestro país ha sido invadido, fragmentado y saqueado, una y otra vez" por romanos, árabes, turcos, rusos y soviéticos, entre otros, recordó Narek, educador del Museo de Historia de Armenia, en la esbelta ciudad capital Ereván.

“Hemos incluso perdido más de la mitad del territorio en los últimos siglos, pero hemos sobrevivido. Nuestra lengua y cultura nos ayuda a mantenernos vivos y seguir adelante”, subrayó.

Cómo llegar

Varias aerolíneas ofrecen vuelos con conexión a Ereván desde Europa y el Medio Oriente. Recomendamos LOT Polish Airlines para aprovechar las horas de escala y explorar Varsovia antes de continuar hacia su destino.

Los ciudadanos de EE.UU. y la UE no necesitan visado para estancias de hasta 90 días.

Excursiones

La mejor manera de conocer las maravillas de Armenia es por medio de una excursión y recomendamos a Marianna Paranyan, experta en viajes a medida, guía turística y fundadora y directora ejecutiva de Haykenq Tours Tailormade Journeys.

Idioma

El armenio, con su distintivo alfabeto, es el idioma oficial, aunque el inglés se habla en zonas turísticas.

Moneda

La moneda es el dram armenio (AMD) que fluctúa entre 365–400 AMD por dólar estadounidense.

Se recomienda usar cajeros automáticos o tarjetas de crédito para reducir comisiones.