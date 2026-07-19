Osamu Menéndez sobre su hijo con Aylín Mujica, Mauro: "Viviste como quisiste"

Captura de pantalla del video que Osamu Menéndez colgó en Facebook en honor a su hijo Mauro.

MIAMI.- El mundo de la música y el entretenimiento está de luto tras el fallecimiento repentino del primogénito de Osamu Menéndez Aylín Mujica, Mauro. El Dj y productor musical falleció de un infarto en la noche del 16 de julio en Barbados, según informó la prensa especialidad. También transcendió que el joven tenía neumonía y habría sufrido más de un ataque cardíaco.

Mauro, de 31 años, era fruto del matrimonio en primeras nupcias del músico y la actriz, quienes se casaron en su natal Cuba en una boda express al mes de conocerse. Aunque la relación de pareja no fue duradera, ambos han mantenido un vínculo por el hijo en común, un dolor que ahora comparten con la pérdida de ese primer retoño que un día los unió.

Tanto Menéndez como Mujica acudieron a la isla caribeña para realizar los trasmites del traslado del cuerpo y en medio del duelo han recurrido a las redes sociales para expresar su dolor.

"Aquí está mi hijo Mauro (Maahez).Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, enfocado en su sueño de ser (un gran DJ productor) y lo logró, aunque no se daba cuenta. Para mí, el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo", escribió el músico como leyenda de un video que colgó en su perfil en Facebook e Instagram.

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Por su parte, Mujica también dedicó un mensaje a su primer gran amor: