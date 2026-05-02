sábado 2  de  mayo 2026
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William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran cumpleaños 16 de su hija Kailey

El actor cubano y la intérprete de Sin senos sí hay paraíso pusieron a un lado sus diferencias para celebrar este hito familiar

El actor cubanoamericano Willy Levy debuta en el cine español.

El actor cubanoamericano Willy Levy debuta en el cine español.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La celebración del decimosexto cumpleaños de Kailey Levy se celebró por todo lo alto dentro del círculo íntimo de la familia Levy-Gutiérrez. Aunque su padre, William Levy, optó por mantener una postura de reserva en sus plataformas digitales, la actriz Elizabeth Gutiérrez documentó la sofisticada recepción.

A través de fotografías que inundaron las redes, usuarios y seguidores fueron testigos de la magnitud de una gala diseñada bajo estándares de alta exclusividad, donde la festejada ocupó el centro de atención con un atuendo de corte nupcial y una entrada protocolar de gran impacto visual.

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El evento no solo representó un hito en la vida de la joven, sino que también sirvió como punto de convergencia para figuras prominentes del espectáculo, entre ellas la presentadora Lili Estefan.

La asistencia de personalidades del medio subrayó el estatus social y los sólidos vínculos afectivos que la familia conserva dentro de la industria del entretenimiento hispano.

Expareja

Para Elizabeth Gutiérrez, este compromiso familiar supuso un paréntesis necesario en su agenda profesional. Actualmente, la actriz se encuentra radicada en Colombia para el rodaje de la nueva etapa de la saga Sin senos sí hay paraíso.

Su retorno temporal a Miami cobra un matiz de resiliencia, considerando el complejo clima laboral que ha enfrentado la producción de Telemundo tras los recientes y trágicos incidentes que afectaron a miembros del equipo técnico.

Por otro lado, William Levy asistió al evento en una etapa de estabilidad personal y renovación emocional. El intérprete, de 45 años, ha hecho pública recientemente su relación con Jennifer Camacho, consolidando un nuevo capítulo en su vida privada.

No obstante, la presencia de Levy en la festividad de su hija reafirma que, más allá de las trayectorias individuales y los nuevos proyectos sentimentales, la responsabilidad parental permanece como el eje central y prioritario en la dinámica de ambos artistas. La jornada concluyó como un testimonio de madurez y respeto mutuo en beneficio del desarrollo de sus descendientes.

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