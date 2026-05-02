sábado 2  de  mayo 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

En esta fotografía, tomada y difundida por el Palacio de Buckingham el 7 de abril de 2025, el rey Carlos III y la reina Camila posan para un retrato en Villa Wolkonsky, Roma, Italia.

En esta fotografía, tomada y difundida por el Palacio de Buckingham el 7 de abril de 2025, el rey Carlos III y la reina Camila posan para un retrato en Villa Wolkonsky, Roma, Italia.

AFP/Chris Jackson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
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MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

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Visite de la realeza británica a Nueva York

Los reyes de Gran Bretaña, Carlos III y Camila, asistieron en Nueva York a un evento organizado en colaboración con The King's Trust, organización benéfica que el monarca fundó en 1976 para ayudar a jóvenes vulnerables.

La cita contó con la participación de personalidades como Martha Stewart, Anna Wintour, Iman, Karlie Kloss, Lionel Richie, Stella McCartney, Nina Dobrev, Meghann Fahy, Leo Woodall, Karlie Kloss, Jasmine Tookes, Donatella Versace y Charlotte Tilbury. Además de embajadores globales de King's Trust.

Además, la gala sirvió para destacar el impacto cultural del Reino Unido en La Gran Manzana, mediante actividades vinculadas al deporte, el arte e iniciativas comunitarias para transformar la vida de los jóvenes.

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Capturan a presunta asesina de exreina de belleza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Erika María Guadalupe N, suegra y presunta asesina de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez. La mujer, que se encontraba prófuga desde el 15 de abril, fue capturada en Venezuela.

Las autoridades mexicanas habían solicitado una ficha roja de Interpol para su localización y captura, la cual se concretó el miércoles 29 de abril. Las investigaciones han señalado a Erika María Guadalupe N. como autora del feminicidio ocurrido el 15 de abril en el domicilio de Flores Gómez.

Un video publicado por las autoridades muestra una interacción verbal entre la exreina de belleza y su suegra, Erika María Herrera, momentos antes de que Carolina se dirigiera hacia una de las habitaciones del inmueble. Tras ser seguida por Herrera fuera del plano de la cámara, se percibe una detonación inicial seguida de los gritos de la víctima y cinco disparos adicionales.

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Trabajador muere durante montaje de show de Shakira

Un trabajador murió este domingo en Río de Janeiro en un accidente durante la instalación del escenario donde la colombiana Shakira dará un megaconcierto gratuito el 2 de mayo, informaron las autoridades y los organizadores. Millones de espectadores de Brasil y el extranjero son esperados en el show que dará la artista en la playa de Copacabana.

Según los bomberos, el hombre tuvo sus piernas aplastadas en un sistema de elevación y fue retirado de la estructura por otros de los presentes. Los socorristas lo llevaron en una ambulancia, pero no sobrevivió.

Desde hace días, varias cuadrillas trabajan en el montaje de un monumental escenario sobre la arena de la famosa playa para el concierto de Shakira, justo frente al Hotel Copacabana Palace.

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Actor de "Danza con Lobos" condenado por agresión sexual

El actor Nathan Chasing Horse, conocido por su participación en Danza con Lobos, fue hallado culpable de agredir sexualmente a mujeres y niñas de una comunidad indígena. El hombre fue condenado a 37 años de prisión a cadena perpetua, según informa People.

En enero, un jurado lo halló culpable de 13 de los 21 cargos que el intérprete enfrentaba. El juicio duró 11 días. La investigación contra el actor reveló que usó su influencia en las comunidades nativas americanas, donde se le conocía como Hombre Medicina o Persona Sagrada, para ganarse la confianza de las víctimas y ejecutar los abusos.

Fue detenido en 2023, luego de que la policía de Las Vegas ejecutara una orden de registro en su casa. Aunque las acusaciones datan de años atrás, las autoridades reconocieron que la investigación luego de dar con una pista en octubre de 2022.

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Hija de Michael Jackson reacciona contra filme biográfico

En medio del estreno y los elogios que ha recibido la biopic del Rey del Pop Michael, Paris Jackson, hija del cantante, se ha pronunciado para rechazar el filme, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, que relata el ascenso a la fama de su padre.

Aunque Graham King, productor de la cinta, alegó que parte de la familia participó en la producción, entre ellos Prince Jackson, primogénito de Michael, y Bigi. No obstante, ya había trascendido que París había declinado ser parte del proyecto.

Según revela el portal Fotogramas.es, la cantante y activista accedió a leer los primeros borradores. Sin embargo, manifestó que había situaciones que le parecían deshonestas o incorrectas, y al no ver cambios en la producción, decidió no ser parte de la misma.

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