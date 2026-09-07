De Maracaibo a Texas: el modelo empresarial que pone los procesos antes que la tecnología

MIAMI .- La escena se repite en cada taller: un empresario que ya compró el software, ya pagó la licencia y sigue con el mismo problema. La consultora empresarial internacional Mirianyis Carolina González Parra lleva más de 13 años, explicando por qué.

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"Si el procedimiento tiene un error de origen, la automatización lo multiplica y además lo vuelve invisible, porque ya nadie lo revisa a mano". "Si el procedimiento tiene un error de origen, la automatización lo multiplica y además lo vuelve invisible, porque ya nadie lo revisa a mano".

Su metodología, que denomina Modelo González de Consultoría Estratégica, invierte el orden habitual. Antes de tocar una herramienta, se revisa el marco normativo que condiciona cada proceso, después la cultura de la organización y la resistencia al cambio, y solo al final se incorpora tecnología, sobre procesos ya rediseñados. El componente normativo proviene de su formación jurídica, cursada en Venezuela, donde está colegiada desde 2013.

318 empresarios en ocho jornadas

La aplicación más constante de ese enfoque no ha sido en una gran corporación, sino en las jornadas anuales de formación de la Cámara de Comercio, institución fundada en 1894, a la que está afiliada desde el 15 de julio de 2018.

Según la constancia emitida por la Cámara, González Parra ha impartido ocho jornadas consecutivas entre 2018 y 2025, de dieciséis horas cada una, con un total de 318 participantes: empresarios, emprendedores y representantes de pequeñas y medianas empresas. Las de 2020 en adelante se dictaron en modalidad virtual.

El programa de la primera, en agosto de 2018, describe bien el método: el primer día se dedica al diagnóstico y a la organización de procesos, y el segundo al liderazgo, la innovación y la elaboración de un plan de acción con responsables, plazos e indicadores. Cada participante sale con un diagnóstico de su propia empresa y un plan escrito.

"No se trata de darles una charla", explica. "Se trata de que cada quien se lleve identificado su cuello de botella y qué va a hacer con él el lunes".

Cinco cámaras de comercio durante la pandemia

Cuando la crisis del COVID-19 cerró la actividad económica, cinco cámaras de comercio venezolanas adoptaron formalmente la metodología como herramienta de apoyo a sus empresas afiliadas. Las cifras constan en las comunicaciones que emitieron las propias instituciones:

La metodología ha sido aplicada en programas de cinco cámaras de comercio venezolanas. En la de Maracaibo, González Parra ha impartido ocho jornadas anuales de formación entre 2018 y 2025, con 318 participantes. Cuatro de ellas adoptaron además el modelo durante la crisis del COVID-19, y sus comunicaciones certifican en conjunto 237 empresas participantes, de las cuales 200 mantuvieron operaciones, con 18.500 puestos de trabajo asociados.

De Maracaibo a Katy, Texas

Desde 2021, la metodología opera también en empresas estadounidenses. Los resultados que siguen constan en cartas firmadas por los directivos de cada organización.

En MD Family Practice, donde es consultora estratégica sénior desde febrero de 2024, la reestructuración de flujos de trabajo redujo los ciclos administrativos en un 45% y elevó al 97% la adherencia a protocolos de calidad. En Sanamed Clinic automatizó el 70% de los flujos manuales y redujo los errores de procesamiento en 85%, con una tasa de adopción del personal del 90%. En Useche, CPA & Advisors los tiempos de entrega de informes bajaron de diez a seis días hábiles. En ServXpress Restorations, donde una evaluación de treinta días en 2021 derivó en su designación como Chief Business Manager hasta diciembre de 2024, los tableros de gestión recortaron en un 60% los tiempos de decisión.

González Parra insiste en distinguir la automatización de la reducción de personal: "Automatizar tareas repetitivas libera tiempo para el trabajo que sí requiere criterio humano. Cuando el proyecto se plantea como recorte, fracasa dos veces: pierde a la gente y pierde el conocimiento que esa gente tenía del proceso".

Dos instrumentos que ahora usan otros

En 2025, en una conferencia en Miami, en una plataforma de formación ejecutiva con operaciones en diez países, incorporó a sus procesos de evaluación dos instrumentos de su autoría: la Matriz de Transformación Digital y Transferencia Tecnológica y el Modelo de Impacto Predictivo Empresarial. Según la constancia emitida por la organización, se incorporaron a las generaciones de su Programa de Certificación de Conferencistas, celebradas en febrero de 2025, y continuaron aplicándose en la generación 33.

La misma constancia señala que "reconoce a Mirianyis Carolina González Parra como la profesional que propuso e introdujo estos criterios especializados". Ese año participó además como integrante del jurado evaluador en tres generaciones del programa, y el 24 de abril intervino en la actividad de apertura en el Watsco Center de Coral Gables, con la ponencia "Inteligencia Artificial y LegalTech para la Nueva Era Empresarial y Gubernamental".

Más sobre la consultora

Mirianyis Carolina González Parra es consultora empresarial internacional especializada en transformación organizacional e integración de inteligencia artificial, y creadora del Modelo González de Consultoría Estratégica. Técnico Superior Universitario en Informática y licenciada en Derecho por la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, cursa una Maestría en Gerencia de Empresas en esa institución. Es autora de "Consultoría con propósito" y de "Culture Is Strategy: A Human-Centered Path to Lasting Change". Miembro del IEEE, de la Association for the Advancement of Artificial Intelligence y de la International Bar Association. Ha desarrollado proyectos en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos.

Contacto: [email protected] / +1 (786) 569-2066