sábado 5  de  septiembre 2026
EUCARISTÍA

Unidos en oración por Venezuela, en honor a la Virgen de Coromoto, el 11 de septiembre

La feligresía venezolana está invitada a la misa que oficiará el padre Pedro Freitez Moreno en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

Nuestra Señora la Virgen de Coromoto (Cortesía)

Nuestra Señora la Virgen de Coromoto (Cortesía)

Por Valeria Montero

MIAMI. Este 11 de septiembre, la feligresía venezolana y de demás nacionalidades está invitada a celebrar y proclamar la fe por Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, en el homenaje: Unidos en oración por Venezuela. Se espera la asistencia de hombres y mujeres de buena voluntad.

Esta jornada de oración, además, tiene como propósito elevar oraciones por todos los venezolanos que fallecieron en el doble sismo del 24 de junio.

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La eucaristía será oficiada por el padre Pedro Freitez Moreno a las 7:00 pm, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en el 11691 NW 25 Street, Doral. Florida.

Como cada 11 de septiembre, los venezolanos dentro y fuera del país, rinden honores a la Virgen de Coromoto, cuya devoción comenzó en Guanare, estado Portuguesa (llanos centrooccidentales) y se fue extendiendo por toda Venezuela, América y Europa.

El papa Pío XII realizó la coronación canónica

La historia se remonta al 8 de septiembre de 1652, cuando la advocación se le apareció al indígena Coromoto, cacique de la tribu de los Cospes, y a su esposa, mientras caminaban junto a un río cerca de la capital Portuguesa. Sin embargo, su celebración se fijó para tres días después, para el 11 de septiembre, fecha en la que el papa Pío XII llevó a cabo su coronación canónica en 1952.

La Virgen venerada tiene en Guanare su santuario, donde fue construido su templo: la Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto.

Dentro de esta iglesia se ubica la imagen de la Patrona de Venezuela tal y como se le habría aparecido al indígena Coromoto. Esta figura tiene dimensiones de 2,7 centímetros de alto por 2,2 centímetros de ancho.

Nuestra Señora de Coromoto, según la tradición, tiene tres festejos al año. El primero, el 2 de febrero, día de la fiesta de la Presentación del Señor, ese día fue la entrada de la imagen a la ciudad de Guanare en 1654; el 8 de septiembre, día de su aparición, y el 11 de septiembre, cuando se festeja su coronación.

Para la Iglesia católica, estas tres fechas invitan a la institución del matrimonio y la familia; a la unión y solidaridad entre las comunidades católicas; y llaman a la conversación con Cristo dentro de la Iglesia.

FUENTE: Con información de El Diario

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