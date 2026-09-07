lunes 7  de  septiembre 2026
Programa federal

FBI captura en India a uno de sus "estafadores más buscados" por fraude de $600.000 al SNAP

Manjit Singh Bedi procesaba las tarjetas del Programa de Asistencia Alimentaria (SNAP) pero daba dinero en efectivo y se quedaba con la mitad de las transacciones

Manjit Singh Bedi, uno de los estafadores más buscados por el FBI. (FBI).

Manjit Singh Bedi, uno de los estafadores más buscados por el FBI. (FBI).

Por Julián Varela

WASHINGTON -- El FBI se anota otro triunfo en su programa de “Los estafadores más buscados” con la captura en la India de Manjit Singh Bedi, acusado por las autoridades estadounidenses de defraudar al menos $600.000 al Programa de Asistencia Alimentaria SNAP. La detención fue confirmada por el Departamento de Justicia.

Bedi, de 65 años de edad, ciudadano estadounidense naturalizado, fue detenido en Jalandhar, en el estado indio de Punjab, después de que las autoridades estadounidenses difundieran su búsqueda internacional.

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El FBI lo había incorporado recientemente a su lista de Most Wanted Fraudsters (Estafadores Más Buscados) y ofrecía una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que condujera a su arresto y condena.

La iniciativa, “Los estafadores más buscados”, puesta en marcha en junio, ha logrado la detención de cinco fugitivos que, según la Oficina de Control de Delitos Financieros (FBI), están acusados en conjunto de un presunto fraude de más de 2.000 millones de dólares tras haber pasado casi 4.000 días en total fugados. Esta es la quinta detención en tres meses y se hacen los arreglos para que el estafador sea extraditado a EEUU.

De acuerdo con la investigación federal, Bedi operaba la Asian Grocery Store, un pequeño establecimiento comercial ubicado en Tacoma, estado de Washington, en el que estaba autorizado a procesar beneficios del SNAP, a través de tarjetas electrónicas EBT.

Sin embargo, las autoridades sostienen que, en lugar de entregar alimentos a los beneficiarios, presuntamente procesaba sus tarjetas y les entregaba dinero en efectivo, mientras se quedaba con aproximadamente la mitad del valor de las transacciones.

El esquema habría funcionado entre marzo de 2024 y junio de 2025 y habría ocasionado pérdidas de al menos 600.000 dólares al Gobierno de EEUU.

De Canadá a la India

El caso dio un giro después de que Bedi fuera acusado formalmente de fraude electrónico y fraude relacionado con beneficios SNAP. Aunque inicialmente se le permitió comparecer ante la justicia sin permanecer detenido, las autoridades le ordenaron entregar su pasaporte y permanecer en el estado de Washington.

De acuerdo con el FBI, posteriormente cruzó la frontera hacia Canadá y huyó hacia la India. El 21 de mayo de 2026 se emitió una orden federal de arresto en su contra por violar las condiciones de supervisión.

La captura fue ejecutada por la Policía de Jalandhar, que localizó a Bedi en Punjab. El arresto se produjo poco después de que el FBI intensificara la búsqueda internacional del acusado.

Medios indios reportaron que la detención forma parte de una investigación separada iniciada en ese país, mientras las autoridades estadounidenses buscan avanzar en el proceso para que Bedi responda ante la justicia de EEUU por los cargos que enfrenta.

El Departamento de Justicia destacó el alcance internacional de la operación y la cooperación entre las autoridades estadounidenses y sus pares indios.

“Como muestra este arresto en India, el alcance del Departamento de Justicia se extiende a cada rincón del planeta”, señaló el organismo, al remarcar que su División de Fraude continuará trabajando junto al FBI para llevar ante la justicia a personas acusadas de cometer fraudes, independientemente del lugar donde intenten ocultarse.

La captura de Bedi representa así un nuevo golpe contra los esquemas de fraude que afectan programas de asistencia pública de Estados Unidos y constituye, además, uno de los primeros resultados de la reciente inclusión del acusado en la lista de estafadores más buscados del FBI.

“La captura de los cinco estafadores más buscados en solo tres meses supone un éxito histórico para esta iniciativa”, declaró el director del FBI, Kash Patel, a Fox News Digital.

FUENTE: Con Información del FBI/Fox News Digital

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