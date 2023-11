Su estancia en Tampa había resultado tan fructífera y agradable, que el ejecutivo no estaba convencido de abandonar la organización, incluso cuando se enteró de que los Marlins estaban interesados en ofrecerle una posición de liderazgo en su directiva.

"Estoy bien en donde estoy, la verdad", señaló Bendix, en declaraciones para The Associated Press, sobre lo que pensó cuando escuchó del interés de Miami en un comienzo. "Tenía una situación fenomenal con los Rays, había estado allí por 15 años, tuve mucho éxito y trabajé con gente increíble. Para no trabajar más allí, tenía que ser la situación correcta, con las personas indicadas y, honestamente, con el dueño indicado", agregó.

Miami terminó siendo ese destino que convenció a Bendix de dar el salto al otro lado de Florida. Los Marlins anunciaron la semana pasada su contratación como el nuevo presidente de operaciones de béisbol de la divisa. El lunes, fue presentado de forma oficial como el tercer presidente en la historia del club.

raysmarlins.jpg El gerente general de los Tampa Bay Rays, Peter Bendix, observa durante la práctica en el campamento de béisbol de entrenamiento de primavera, el lunes 20 de febrero de 2023, en Kissimmee, Florida. Los Miami Marlins están contratando al gerente general de Tampa Bay, Peter Bendix, para dirigir su departamento de operaciones de béisbol, una persona con conocimiento de la decisión, dijo el domingo 5 de noviembre por la noche. AP/Phelan M. Ebenhack

"Hablé con Bruce", explicó Bendix sobre lo que cambió su parecer y lo motivó a mudarse a Miami, haciendo referencia al propietario principal del combinado, Bruce Sherman. "Y eso fue suficiente para convencerme de decir que, si iba a abandonar una situación excelente, tenía que ser el destino perfecto y es este".

Bendix tomará las riendas de un departamento que hasta esta pasada temporada estuvo bajo el mando de Kim Ng, que fue gerente general de los Marlins por tres campañas. Se marchó el mes pasado luego de que no lograra ponerse de acuerdo con Sherman en cuanto a la estructura de la directiva en el futuro.

Miami ejerció la opción que tenía sobre Ng para mantenerla en el club en 2024, pero la ejecutiva lo rechazó.

"Esperaba que Kim se quedara, pero le deseo todo lo mejor", indicó Sherman. "Es una mujer extraordinaria. Tuvimos horas y horas de conversaciones, Kim y yo. Tomó la decisión de no continuar y se la respeto".