Albert Pujols en lista de entrevistas con los Astros para ocupar el cargo de mánager

Albert Pujols durante la inauguración de la Serie del Caribe en Mexicali 2025

Los Astros de Houston tienen previsto entrevistar al exjugador dominicano Albert Pujols para ocupar su vacante de mánager, según informó una fuente a Chandler Rome, periodista de The Athletic.

Pujols llegará a Houston este miércoles y se reunirá con los directivos del equipo el jueves en el Daikin Park, de acuerdo con un reporte de Brian McTaggart, de MLB.com.

El dominicano, de 46 años, es uno de los principales candidatos para asumir el cargo, que quedó vacante después de que la organización se separara de Joe Espada en octubre.

La posible contratación de Pujols también estaría relacionada con su vínculo con Randy Flores, nuevo gerente general de los Astros. Ambos compartieron vestuario con los Cardenales de San Luis entre 2004 y 2008, etapa en la que conquistaron juntos la Serie Mundial de 2006.

Otro de los candidatos es Morgan Ensberg, exjugador de Houston y actual dirigente del equipo Triple-A de los Rays de Tampa Bay, al que ha dirigido durante las últimas tres temporadas. Ensberg también fue compañero universitario de Flores en la Universidad del Sur de California (USC).

Pujols, quien anunció su retiro como jugador en 2022, ya había participado el año pasado en entrevistas para los puestos de mánager de los Angelinos de Los Ángeles y los Padres de San Diego.

Su experiencia como dirigente también ha ganado protagonismo después de conducir a la selección de República Dominicana al tercer lugar del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El tres veces ganador del premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional mantiene, además, una historia particular con Houston. En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2005, conectó un histórico jonrón ante los Astros en el quinto partido, cuando todavía defendía los colores de San Luis.

Ahora, más de dos décadas después de aquel batazo, Pujols podría regresar a Houston, esta vez con la posibilidad de asumir las riendas de una de las organizaciones más competitivas de las Grandes Ligas.