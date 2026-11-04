miércoles 4  de  noviembre 2026
ELECCIONES

Abdul El-Sayed, primer musulmán en el Senado de EEUU, celebra victoria con discurso desafiante

El médico de 42 años y ascendencia egipcia eligió términos en su idioma materno para agradecer a Dios por su victoria, Alhamdulillah, dijo sonriente ante los partidarios que lo ovacionaban

El demócrata Abdul El-Sayed anunció la madrugada del miércoles que había ganado un escaño en el Senado estadounidense por Michigan frente al exlegislador republicano Mike Rogers, lo que lo convertiría en el primer musulmán elegido para la cámara alta del Congreso. ¡Michigan, lo logramos!, exclamó El-Sayed en un discurso pronunciado en su sede de campaña en Detroit.

El demócrata Abdul El-Sayed anunció la madrugada del miércoles que había ganado un escaño en el Senado estadounidense por Michigan frente al exlegislador republicano Mike Rogers, lo que lo convertiría en el primer musulmán elegido para la cámara alta del Congreso. "¡Michigan, lo logramos!", exclamó El-Sayed en un discurso pronunciado en su sede de campaña en Detroit.

JEFF KOWALSKY / AFP
Por ILIANA LAVASTIDA

La ironía es que tendrás juramentarme como senador, son las palabras con las que se dirigió el demócrata Abdul El-Sayed al vicepresidente de EEUU J.D Vence, al pronunciar su discurso de victoria tras imponerse a su rival el republicano Mike Rogers en las elecciones al Senado por el estado de Míchigan, lo cual lo convierte en el primer senador musulmán en la historia del país.

El médico, de 42 años, se impuso al candidato Mike Rogers en la contienda por el Senado de Estados Unidos en el estado clave de Míchigan, considerado como una zona bisagra.

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En sus palabras, ante una multitud que ovacionaba, también llamó al vicepresidente Vence Habibi (mi amor en árabe) y prometió que el dinero de los impuestos de los estadounidenses no se utilizaría más para combatir en la zona donde los niños palestinos debían crecer tranquilamente en la tierra de sus antepasados, en referencia a la zona geográfica que se disputa por el conflicto árabe israelí y que comprende la llamada Franja de Gaza así como el propio estado de Israel.

Asimismo, el senado electo por Michigan optó por la ironía para agradecer a AIPAC (Comité de Asuntos Públicos EEUU-Israelí), por haber, según sus palabras, “haberme dado la oportunidad de luchar contra ustedes y derrotarlos”.

El-Sayed, de tendencia progresista, se anticipó a las proyecciones y se declaró ganador en un discurso en un mitin en Detroit (Míchigan).

"Quiero agradecer a todos los que se ofrecieron a ayudar, los que contribuyeron un dólar, y le dieron la oportunidad a uno de los candidatos más improbables", dijo en su discurso.

También expresó, hasta el momento (de conocer la victoria) habíamos dicho Inshallah, si Dios permite (en árabe), ahora decimos, Alhamdulillah, Gracias a Dios (también en árabe).

El demócrata hizo suya la victoria en un discurso en el que subrayó que los votantes le habían dado fortaleza, esperanza e inspiración: “Espero que todo esto lo pueda llevar conmigo a Washington para ser la clase de liderazgo que ustedes merecen”.

El Sayed sucede al senador demócrata Gary Peters, quien se retira. Esta es la segunda derrota de Rogers para un cargo público.

El-Sayed basó su campaña en una plataforma populista económica que incluía la propuesta de salud pública para todos, una reforma en el financiamiento de campañas electorales y su oposición a la ayuda militar estadounidense a Israel.

FUENTE: Con información de EFE

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