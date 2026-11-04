miércoles 4  de  noviembre 2026
TENIS

Zverev sucumbe ante Musetti en su primer partido como número uno del mundo

El alemán Alexander Zverev igualó el registro del español Carlos Alcaraz, que en 2022 también perdió su primer partido tras alcanzar el N.1 del ránking mundial

El alemán Alexander Zverev reacciona tras perder un punto en un partido contra el italiano Lorenzo Musetti, el 4 de noviembre de 2026.

El alemán Alexander Zverev reacciona tras perder un punto en un partido contra el italiano Lorenzo Musetti, el 4 de noviembre de 2026.

DIMITAR DILKOFF / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- El alemán Alexander Zverev, que el lunes ascendió al N.1 de la clasificación ATP, perdió este miércoles en partido de segunda ronda del Masters 1000 de París contra el italiano Lorenzo Musetti (N.24), por 7-6 (7/5) y 6-2.

Zverev, ganador esta temporada de sus primeros títulos del Grand Slam (Roland Garros e US Open), iguala el registro del español Carlos Alcaraz, que en 2022 también perdió su primer partido tras alcanzar el N.1 de la clasificación mundial, en el ATP 500 de Astana.

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En su primer partido como nuevo patrón del circuito, una posición que conservará hasta final de año, el alemán acumuló errores y se despidió prematuramente de la capital francesa, donde hace unos meses logró el primer gran éxito de su carrera tras conquistar su primer título del Grand Slam en Roland Garros.

Musetti, antiguo N.5 de la ATP, se convierte en el quinto jugador en derrotar a un tenista en su primer partido como número uno del ránking.

En el primer set, ambos jugadores salvaron puntos de quiebre en juegos consecutivos a mitad de la manga y se decidió en el "tie-break", donde el alemán llegó a colocarse con ventaja de 5-2.

Pero Musetti reaccionó encadenando cinco puntos para tomar ventaja y cerrar el primer parcial con un gran servicio, muy abierto y al revés de Zverev, que no pudo devolverlo.

Ese final del primer set dio mucha confianza a Musetti, que apenas cometió dos errores no forzados, quebró en dos ocasiones el servicio de un errático Zverev y acabó llevándose el partido.

Próximo oponente

En los octavos de final, Musetti se enfrentará al francés Luca Van Assche, que dio también la sorpresa al imponerse al estadounidense Learner Tien.

En otros partidos del martes, el español Daniel Mérida cayó claramente ante el estadounidense Tommy Paul, por un doble 6-1, y el francés Quentin Halys derrotó al estadounidense Frances Tiafoe, lo que clasificó al también galo Arthur Fils para el Masters de Turín.

Fils será el primer tenista francés en participar en el tradicional torneo de cierre de temporada, que reúne a los ocho mejores tenistas del año, después de que lo jugara Gaël Monfils hace una década.

FUENTE: AFP

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