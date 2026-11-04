Vance, Rubio y DeSantis, entre los nombres que se perfilan para suceder a Trump en 2028

WASHINGTON — El fin de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos marca tradicionalmente el inicio de la precampaña para las elecciones presidenciales, con perfiles de los dos principales partidos definiéndose como posibles candidatos para la Casa Blanca en 2028.

La carrera está abierta en ambos partidos, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, no podrá aspirar a un tercer mandato por limitación constitucional, y las elecciones del martes, en las que los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso, reconfiguraron las expectativas.

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Los resultados que benefician a los demócratas han propiciado que ya se empiecen a escuchar algunos nombres en ese partido controlado actualmente por la extrema izquierda y con avance de islamistas, un tema que preocupa en sectores estadounidenses. Entre los mencionados están la exvicepresidenta Kamala Harris, derrotada por Trump en 2024, y Alexandra Ocasio-Cortez, del ala de extrema izquierda.

En el campo republicano, según las encuestas, los principales aspirantes a la nominación son Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente su candidatura.

Tras los resultados electorales, salió a relucir en las redes sociales el nombre del saliente gobernador de Florida, Ron DeSantis, tras el triunfo republicano en este estado.

Republicanos:

JD Vance, vicepresidente

El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse.

Vance está estrechamente vinculado al movimiento MAGA ("Hacer Estados Unidos grande otra vez") y ha tratado de marcar un perfil propio al distanciarse de la guerra de Irán, muy impopular entre las bases del partido.

El presidente Trump afirmó este miércoles, un día después de la victoria demócrata, que desconoce si el vicepresidente, JD Vance, aspirará a la candidatura presidencial republicana de 2028 para sucederlo.

"Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él no se presente, no lo sé", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por las aspiraciones políticas de Vance.

Durante la campaña electoral, Vance aseguró que todavía no ha tomado una decisión sobre sus aspiraciones presidenciales, pero expresó su confianza en que contaría con el respaldo de Trump si finalmente optara por competir.

Marco Rubio, secretario de Estado

Elogiado por su trabajo como senador y ahora como secretario de Estado, Marco Rubio, primer latino en ocupar el cargo y durante años figura prominente del ala tradicional del Partido Republicano, es otro de los nombres que se mencionan con fuerza para competir en las elecciones presidenciales de 2028 y sustituir a Trump

Rubio disputó a Trump la candidatura presidencial en 2016, pero después se sumó al movimiento trumpista.

Rubio ha ganado popularidad desde que asumió la Secretaría de Estado, desde donde encabeza las negociaciones para la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y presiona para lograr un cambio de régimen en Cuba. Ha sido mencionado por el propio Trump como posible sucesor.

Ron DeSantis

En las redes, los cibernautas mencionan a DeSantis, el gobernador de Florida, como un potencial candidato en 2028.

Florida aguantó la llamada 'ola azul' al votar por una senadora y un gobernador republicano, y al volver a mandar con una amplia mayoría de congresistas conservadores a la Cámara de Representantes de Washington.

DeSantis, que compitió contra Trump durante las primarias presidenciales de 2024, alabó estos resultados en el estado que gobierna desde 2018, destacando que Florida fue "el único estado que fue capaz de mantenerse firme y resistir".

Demócratas:

Kamala Harris, exvicepresidenta

A pesar de su derrota en las presidenciales de 2024 frente a Trump, la exvicepresidenta Kamala Harris, primera mujer en ocupar ese cargo, podría intentar de nuevo hacerse con la nominación demócrata a las presidenciales, una candidatura que en 2024 heredó de forma precipitada.

En julio de 2024, el entonces presidente, Joe Biden (2021-2025), anunció en plena campaña que renunciaba a ser el candidato de su partido, una candidatura que recayó en Harris, y cuyo desempeño fue criticado durante la campaña y su paso por la Casa Blanca.

Jon Ossoff, senador por Georgia

El perfil presidenciable de Jon Ossoff, senador por Georgia, aumentó después de las elecciones legislativas de este martes en las que logró su reelección por casi 20 puntos en este estado bisagra donde Trump ganó en 2024.

Ossoff se convirtió en 2021, con 33 años, en el senador más joven desde Joe Biden en 1973, al ganar un escaño que hasta entonces estaba en manos de los republicanos.

Gavin Newsom, gobernador de California

Desde hace más tiempo es una opción para los demócratas el gobernador saliente de California, Gavin Newsom, quien dejará el cargo en enero tras dos mandatos al frente del principal bastión demócrata del país.

En una entrevista reciente descartó postularse para la Casa Blanca si Kamala Harris decide hacerlo. Newson ha recibido fuertes críticas por su mala gestión debido al alto costo de la vida y al aumento de la drogadicción en las calles.

Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por Nueva York

El perfil más de extrema izquierda que suena para la nominación demócrata es la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien revalidó su asiento en la Cámara de Representantes este martes y es miembro de la corriente socialista.

Ocasio-Cortez, muy cercana al alcalde de Nueva York, el socialista y musulmán, Zohran Mamdani, dijo en septiembre que valoraría su decisión tras estas elecciones legislativas, unos comicios que dieron la victoria a su apuesta personal al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia del país.

FUENTE: Con información de EFE / Redacción