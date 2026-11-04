miércoles 4  de  noviembre 2026
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Aplazan partido entre el Granada-Tenerife en España tras muerte del atacante De Miguel

El Tenerife, que ha suspendido toda su actividad durante seis días en señal de luto por la muerte de su jugador, tiene previsto realizar un homenaje el sábado

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, celebra tras anotar un gol en un partido.

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, celebra tras anotar un gol en un partido.

HANDOUT / CD TENERIFE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El partido de la 13ª jornada de la Segunda División española entre Granada-Tenerife del sábado ha sido aplazado tras la muerte del delantero Jesús de Miguel y se disputará en una fecha por decidir, informó este miércoles el club granadino.

El Tenerife, que ha suspendido toda su actividad durante seis días en señal de luto por la muerte de su jugador, tiene previsto realizar el sábado un homenaje a De Miguel en el estadio de la entidad.

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El delantero del Tenerife murió el martes, al día siguiente de recibir un golpe en un encontronazo con un rival en un partido contra el Andorra.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando el portero Jesús Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero rival.

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El partido que debía enfrentar al Andorra con el Mallorca el domingo próximo también ha sido aplazado a petición del club de los Pirineos.

"El club había solicitado la suspensión del encuentro y ha contado desde el inicio con el apoyo y comprensión de LaLiga y la entidad balear", afirmó el equipo andorrano en un comunicado.

El Mallorca aseguró, por su parte, que "en estos momentos debe prevalecer el respeto y la sensibilidad ante una situación de profundo dolor".

Los jugadores del Andorra guardaron un minuto de silencio este miércoles antes de un entrenamiento voluntario, en el que no estuvo Owono.

El portero del Andorra está siendo arropado por su equipo y compañeros en unos momentos complicados.

"Quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está profundamente afectado por lo ocurrido", escribió en su cuenta de Instagram, el defensa argentino del Andorra, Lautaro Spatz.

"Quienes le conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie", añadió Spatz, que reiteró las condolencias por la muerte de De Miguel.

Apoyo desde su país

Internacional con Guinea Ecuatorial, Owono también recibió el martes el apoyo del presidente de la Federación de Fútbol del país africano, Venancio Tomás Michá.

"Me veo en la necesidad de trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento a nuestro jugador Jesús Lázaro Owono", escribió Michá.

"Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo", añadió.

"Desde la Federación Ecuatoguineana de Fútbol le brindamos todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca", cerró Michá.

FUENTE: AFP

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