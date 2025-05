Alcaraz asegura que "no tengo dolor", pese a jugar en Roma con una venda compresora

"Estoy bien físicamente, no me noto nada. Obviamente, he entrenado bien, pero no es la exigencia de un partido", explicó Alcaraz, que en los últimos días entrenó en Roma.

En su primer partido jugará con una venda compresora y es posible que lo siga haciendo en el torneo si va avanzando rondas.

"Hay que ser un poco inteligente. He entrenado para ver cómo me sentía y ha ido bien. No tengo dolor. Tomaré precauciones para pensar más allá. Mi fisio y mi equipo me han sugerido que juegue con eso (la venda compresora) y yo voy con todo con las decisiones que se tomen", añadió.

Alcaraz, campeón de Roland Garros el año pasado, afronta este torneo en Roma como un ensayo general antes de defender su Copa de los Mosqueteros en París (25 mayo-8 junio).

"Vamos a ver mañana (contra Lajovic). Es lo más importante, el primer partido. En este torneo he jugado pocos duelos, concretamente dos, pero tengo la ilusión de jugar aquí y ver hasta dónde llego. Pero estoy dando importancia a otras cosas más allá del resultado", aseveró.

Márquez busca recuperar el dominio

Dos semanas después de su caída en España, el seis veces campeón del mundo español Marc Márquez (Ducati) tratará de volver a lo más alto este fin de semana en el Gran Premio de Francia en Le Mans, donde el local Fabio Quartararo (Yamaha) intentará confirmar su inesperado podio logrado en Jerez.

En el circuito andaluz, el mayor de los hermanos Márquez, prácticamente intocable desde el inicio de la temporada con cinco victorias en esprint y tres en Grandes Premios, dejó el liderato del Mundial, que pasó a su hermano Álex (Ducati-Gresini).

"No siento ninguna diferencia, mi vida es igual. Una victoria no puede cambiar la personalidad. Soy líder del campeonato del mundo, pero, como de costumbre, lo importante es seguir concentrado y sacar lo máximo de la moto", explicó Álex Márquez.

FUENTE: AFP