domingo 7  de  septiembre 2025
Tenis

Alcaraz se vuelve el rey de Nueva York tras vencer a Sinner

Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner en la final del US Open 2025, ganó su segundo título en Nueva York y recuperó el número 1 del ranking ATP

El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante su partido final individual masculino de tenis en el día quince del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante su partido final individual masculino de tenis en el día quince del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

kena betancur / AFP

Carlos Alcaraz confirmó su reinado en el tenis mundial al conquistar su segundo título del US Open tras derrotar a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 en la final disputada en el Arthur Ashe Stadium.

Con este triunfo, el español de 22 años suma ya seis títulos de Grand Slam y recupera el número 1 del ranking ATP, arrebatándoselo a su gran rival italiano.

Lee además
El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic (izq.) se abrazan en la red tras la victoria de Alcaraz en su partido de semifinales individuales masculino de tenis en el día trece del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 5 de septiembre de 2025.
Tenis

Carlos Alcaraz elimina a Djokovic y jugará la final del US Open 2025 ante Sinner
El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.
TENIS

La presencia del presidente Trump en la final del US Open "es un privilegio", señala Alcaraz

El duelo en Nueva York fue el tercer enfrentamiento consecutivo en finales de Grand Slam entre Alcaraz y Sinner. El murciano se impuso con un tenis agresivo y una mentalidad inquebrantable, mostrando su superioridad en los momentos clave.

Sinner, campeón defensor en Flushing Meadows y reciente verdugo de Alcaraz en Wimbledon, no pudo frenar el ritmo implacable del español, que desde el primer punto se mostró más sólido y decidido. Con esta victoria, Alcaraz agranda su leyenda y se consolida como el nuevo referente del tenis mundial.

Temas
Te puede interesar

Estas son las semifinales masculinas y femeninas en el US Open

Djokovic sobre su duelo con Alcaraz en el US Open: “Espero estar en forma”

US Open deja la mesa servida para otro duelo entre Djokovic y Alcaraz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y Nicolás Maduro en Venezuela.
RELACIONES

Rodríguez Zapatero se une a 'neochavistas' e impulsan fórmula para hacerse del poder

Más detenidos y secuestrados por régimen de Maduro, denuncia Vente Venezuela
VENEZUELA

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos

El piloto español de MotoGP, Alex Márquez, del equipo BK8 Gresini Racing, celebra en el podio tras ganar la carrera del Gran Premio de Cataluña de MotoGP en el Circuit de Catalunya el 7 de septiembre de 2025 en Montmeló, a las afueras de Barcelona. (
MotoGP

Los Márquez se reparten el botín en Moto Gp: Álex gana en Montmeló, Marc se acerca al Mundial

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2025.
POLÍTICA INTERNACIONAL

El "démarche" de EEUU a México provoca las primeras detenciones y sanciones de alto nivel

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Virginio Lema Trigo, abogado y periodista boliviano.
INVESTIGACIÓN

Bolivia, las secuelas de un país secuestrado por el socialismo, narradas desde los sucesos

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Miles de creyentes del adolescente Carlo Acutis acudieron a su canonización en la Plaza San Pedro video
RELIGIÓN CATÓLICA

Papa León XIV canoniza a Carlo Acutis, primer santo milenial. ¿Cuáles son sus milagros?

Medicamentos que se distribuyen en Cuba.  video
TESTIMONIOS

Déficit de medicamentos para atender enfermedades crónicas eleva el número de muertes en Cuba