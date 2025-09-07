Alcaraz se vuelve el rey de Nueva York tras vencer a Sinner

Carlos Alcaraz confirmó su reinado en el tenis mundial al conquistar su segundo título del US Open tras derrotar a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 en la final disputada en el Arthur Ashe Stadium.
Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner en la final del US Open 2025, ganó su segundo título en Nueva York y recuperó el número 1 del ranking ATP
Con este triunfo, el español de 22 años suma ya seis títulos de Grand Slam y recupera el número 1 del ranking ATP, arrebatándoselo a su gran rival italiano.
El duelo en Nueva York fue el tercer enfrentamiento consecutivo en finales de Grand Slam entre Alcaraz y Sinner. El murciano se impuso con un tenis agresivo y una mentalidad inquebrantable, mostrando su superioridad en los momentos clave.
Sinner, campeón defensor en Flushing Meadows y reciente verdugo de Alcaraz en Wimbledon, no pudo frenar el ritmo implacable del español, que desde el primer punto se mostró más sólido y decidido. Con esta victoria, Alcaraz agranda su leyenda y se consolida como el nuevo referente del tenis mundial.