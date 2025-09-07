Alcaraz se vuelve el rey de Nueva York tras vencer a Sinner

El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante su partido final individual masculino de tenis en el día quince del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

Carlos Alcaraz confirmó su reinado en el tenis mundial al conquistar su segundo título del US Open tras derrotar a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 en la final disputada en el Arthur Ashe Stadium.

Con este triunfo, el español de 22 años suma ya seis títulos de Grand Slam y recupera el número 1 del ranking ATP, arrebatándoselo a su gran rival italiano.

El duelo en Nueva York fue el tercer enfrentamiento consecutivo en finales de Grand Slam entre Alcaraz y Sinner. El murciano se impuso con un tenis agresivo y una mentalidad inquebrantable, mostrando su superioridad en los momentos clave.

Sinner, campeón defensor en Flushing Meadows y reciente verdugo de Alcaraz en Wimbledon, no pudo frenar el ritmo implacable del español, que desde el primer punto se mostró más sólido y decidido. Con esta victoria, Alcaraz agranda su leyenda y se consolida como el nuevo referente del tenis mundial.