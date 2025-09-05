viernes 5  de  septiembre 2025
TENIS

La presencia del presidente Trump en la final del US Open "es un privilegio", señala Alcaraz

El tenista spañol Carlos Alcaraz dijo que no quiere ponerse nervioso por la asistencia de Trump al torneo de este domingo

El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK. - Luego de vencer este viernes a Novak Djokovic en semifinales del US Open, el tenista español Carlos Alcaraz señaló que la esperada presencia del presidente Donald Trump en la final del domingo 7 de septiembre es "un privilegio" para este torneo de Grand Slam.

"Yo intentaré no darle mucha atención, no quiero ponerme nervioso por ello, pero para el US Open y para el tenis es muy bueno que venga el presidente", sostuvo Alcaraz.

Lee además
El español Carlos Alcaraz celebra tras ganar su partido individual masculino contra el serbio Laslo Djere durante el torneo de tenis ATP Roma Open en el Foro Itálico de Roma, el 11 de mayo de 2025. 
Tenis

Carlos Alcaraz avanza a octavos de final del Masters de Roma con una sólida victoria
El español Carlos Alcaraz aplaude al italiano Lorenzo Musetti después de que este último se retirara debido a una lesión en su partido de semifinales individuales masculino en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025. 
Tenis

Carlos Alcaraz a un paso de su tercer título consecutivo en Wimbledon

En búsqueda de su segundo título en Nueva York, el español hizo un reconocimiento a Djokovic en su conferencia de prensa y dijo que ganarle "siempre es especial". Añadió que es la primera vez que lo hace en pista rápida.

"Pero no siento que haya ganado algo más que una semifinal de Grand Slam", apuntó.

El español también calificó como "impresionante" que Djokovic haya llegado a cuatro semifinales de Grand Slam en esta temporada con casi 40 años. "Siempre le digo que físicamente parece tener 25 años", expresó.

Tercera final

Al ser consultado sobre momento actual y el de Jannik Sinner, su posible rival por tercera final de Grand Slam seguida, Carlos Alcaraz dijo: "Estamos a un nivel muy alto, los resultados lo muestran. A la gente del circuito les estoy dando un mensaje de que este es mi nivel, no es algo excepcional que haya pasado uno o dos torneos (...) Pero no es mi máximo nivel, aun me queda margen".

El pasado 8 de junio, Carlos Alcaraz se proclamó campeón de Roland Garros 2025 en una de las finales más emocionantes y disputadas de los últimos años, superando al italiano Jannik Sinner en cinco intensos sets: 4-6, 6-3, 6-4, 6-7(6), 7-6(10-6), en el mítico Court Philippe Chatrier de París.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Jannik Sinner vence con autoridad a Djokovic y se enfrentará a Carlos Alcaraz en la final

Trump amenaza con derribar aviones militares venezolanos si ponen a EEUU en una "posición peligrosa"

Maduro anticipa una "etapa de lucha armada" tras advertencia de Trump de derribar aviones militares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrante arrestado durante la redada.
EEUU

Gran redada de migrantes acaba con 475 detenciones en fábrica de autos Hyundai en Georgia

Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
FLORIDA

Alligator Alcatraz reabre: DeSantis celebra, Levine Cava denuncia "retroceso de la justicia"

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
REPRESIÓN

Exigen al régimen de Maduro fe de vida de yerno de Edmundo González Urrutia

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca. 
Escalada del conflicto

Trump amenaza con derribar aviones militares venezolanos si ponen a EEUU en una "posición peligrosa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los venezolanos han acudido a varias instancias por el TPS
MIGRACIÓN

Tribunal en EEUU mantiene temporalmente el TPS para más de 600,000 venezolanos

Instalaciones del nuevo centro de detenciòn llamado “Depósito de deportación” que se instaló en la Institución Correccional Baker, en Jacksonville, Florida
EEUU

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes en Jacksonville

El alcalde de la Ciudad de Miami Francis Suárez dialoga con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval, y en presencia del secretario del Tesoro Scott Bessent
NOTICIA

Trump anuncia que Cumbre del G-20 2026 será en Miami

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
SISTEMA FINANCIERO

Secretario del Tesoro de EEUU reclama revisión urgente de la Reserva Federal