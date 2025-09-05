La presencia del presidente Trump en la final del US Open "es un privilegio", señala Alcaraz

El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.

NUEVA YORK. - Luego de vencer este viernes a Novak Djokovic en semifinales del US Open, el tenista español Carlos Alcaraz señaló que la esperada presencia del presidente Donald Trump en la final del domingo 7 de septiembre es "un privilegio" para este torneo de Grand Slam.

"Yo intentaré no darle mucha atención, no quiero ponerme nervioso por ello, pero para el US Open y para el tenis es muy bueno que venga el presidente", sostuvo Alcaraz.

En búsqueda de su segundo título en Nueva York, el español hizo un reconocimiento a Djokovic en su conferencia de prensa y dijo que ganarle "siempre es especial". Añadió que es la primera vez que lo hace en pista rápida.

"Pero no siento que haya ganado algo más que una semifinal de Grand Slam", apuntó.

El español también calificó como "impresionante" que Djokovic haya llegado a cuatro semifinales de Grand Slam en esta temporada con casi 40 años. "Siempre le digo que físicamente parece tener 25 años", expresó.

Tercera final

Al ser consultado sobre momento actual y el de Jannik Sinner, su posible rival por tercera final de Grand Slam seguida, Carlos Alcaraz dijo: "Estamos a un nivel muy alto, los resultados lo muestran. A la gente del circuito les estoy dando un mensaje de que este es mi nivel, no es algo excepcional que haya pasado uno o dos torneos (...) Pero no es mi máximo nivel, aun me queda margen".

El pasado 8 de junio, Carlos Alcaraz se proclamó campeón de Roland Garros 2025 en una de las finales más emocionantes y disputadas de los últimos años, superando al italiano Jannik Sinner en cinco intensos sets: 4-6, 6-3, 6-4, 6-7(6), 7-6(10-6), en el mítico Court Philippe Chatrier de París.

FUENTE: Con información de AFP