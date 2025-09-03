US Open deja la mesa servida para otro duelo entre Djokovic y Alcaraz

El serbio Novak Djokovic celebra su victoria contra Sebastian Korda de Estados Unidos durante el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida.

NUEVA YORK.- Carlos Alcaraz y Novak Djokovic cumplieron el martes sus últimos trámites antes de colisionar en las semifinales del Abierto de Estados Unidos , donde Aryna Sabalenka también se reencontrará con Jessica Pegula un año después de vencerla en la final.

Djokovic y Alcaraz, los líderes de la antigua y la nueva generación, chocarán por novena vez después de batir al local Taylor Fritz y al checo Jiri Lehecka , respectivamente, en los cuartos de final de este Grand Slam el martes.

El balance es hasta ahora favorable al serbio, que se ha impuesto en cinco ocasiones al español, incluidos sus dos últimos encuentros en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero y en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Alcaraz, de 22 años, se encuentra en su mejor momento para frenar esa racha frente a Djokovic, de 38, y seguir manteniéndolo lejos de su ansiada corona 25 de Grand Slam.

"Yo sé que Novak sigue hambriento, sé que tiene ambición de más. Hemos jugado muchas veces y quiero vengarme, es obvio", subrayó el español, único jugador que no ha perdido un set en Nueva York.

"No perder un set es impresionante, pero es Carlos Alcaraz y lleva tres años impresionantes", dijo Djokovic. "Será un espectáculo para el torneo y para nosotros. La última vez le gané en Australia, pero las condiciones son diferentes aquí".

Recorrido impecable

Este martes, Alcaraz arrolló a Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 para completar su mejor recorrido a semifinales de un Grand Slam con los 15 sets disputados en su bolsillo.

Al rocoso Lehecka, número 21 de la ATP, lo sofocó con su inagotable repertorio de trucos que lo han convertido en favorito del torneo desde su primer título en 2022 con 19 años.

En su implacable momento actual, Alcaraz combina la diversión con la consistencia en los resultados, encadenando 44 victorias en sus 46 últimos partidos y cosechando cinco títulos en ese período.

Lehecka, que le había arañado una victoria en febrero en Doha, también se fue de vacío en una tarde en que no tuvo una sola oportunidad de break ante Alcaraz, aplaudido en la grada por célebres compatriotas como la cantante Rosalía y el golfista Sergio García.

De alzar el domingo su segundo título del US Open, y sexto de Grand Slam, Alcaraz le arrebatará el liderato de la ATP a Jannik Sinner.

El undécimo intento de Fritz

Con Alcaraz descansando, a Djokovic le tocó sudar durante tres horas y media para salir airoso del duelo ante Fritz y el público estadounidense.

Djokovic prevaleció por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 frente al vigente subcampeón del torneo y dejó al tenis local sin su última raqueta masculina.

El serbio se enzarzó brevemente con la ruidosa grada, pero para entonces ya tenía dos sets de ventaja frente a Fritz, al que ya había vencido en sus diez duelos anteriores.

Al californiano le volvió a temblar el pulso, desperdiciando sus diez primeras oportunidades de break, y reaccionó demasiado tarde ante un Djokovic quirúrgico en las situaciones clave.

"Durante la mayor parte del segundo y tercer set Fritz fue mejor, pero en estos partidos unos puntos deciden al ganador y esta vez cayó de mi lado", dijo Djokovic, que salvó 11 de las 13 pelotas de break de su rival.

El gigante serbio completó presencia en semifinales de los cuatro torneos grandes de la temporada, aunque ese ha sido hasta ahora su destino final.

En las semifinales de Australia se retiró frente a Alexander Zverev y en las de Roland Garros y Wimbledon se encontró con Sinner.

El miércoles, Sinner pugnará por las semifinales ante su compatriota Lorenzo Musetti y el australiano Alex de Miñaur contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

FUENTE: AFP