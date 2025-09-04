Estas son las semifinales masculinas y femeninas en el US Open

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.

NUEVA YORK.- La estadounidense Amanda Anisimova eliminó el miércoles del US Open a Iga Swiatek , la número dos mundial, tomándose una revancha perfecta de su debacle en Wimbledon , mientras Jannik Sinner se anotó sin problemas a una semifinal frente al canadiense Felix Auger-Aliassime .

El público de Nueva York vibró como pocas veces en el torneo con la historia de redención de Anisimova, que se ganó su primer boleto a unas semifinales del US Open, que disputará frente a Naomi Osaka .

En menos de dos meses, Anisimova le dio la vuelta a la humillación padecida ante Swiatek en la final de Wimbledon, en la que fue aplastada con un doble 6-0.

Jugando esta vez con ventaja de campo, Anisimova desterró los nervios que la atenazaron en aquella primera final de Grand Slam y le devolvió el golpe a Swiatek por 6-4 y 6-3 en medio del júbilo de los 23.000 espectadores.

"Volver de Wimbledon de esta manera es realmente especial", afirmó Anisimova, novena del ránking mundial. "Siento que trabajé muy duro para darle la vuelta a eso. Hoy me lo probé todo. Puedo hacerlo".

Con una renovada fortaleza mental, Anisimova se mantuvo firme cuando Swiatek le rompió el servicio en la primera oportunidad.

La ex número uno mundial sólo aterrizó la mitad de sus primeros servicios y la potente Anisimova se lo hizo pagar atacando sin tregua los segundos.

"No podía ganar hoy jugando así", dijo ante la prensa Swiatek, que negó cualquier exceso de confianza en la preparación del choque.

"Todo el mundo sabe cómo puede jugar Amanda. No jugó bien en Wimbledon, pero no va a cometer siempre los mismos errores o sentirse igual", resumió la ganadora de seis títulos de Grand Slam.

A los 24 años, Anisimova está explotando esta temporada en el circuito después de tomarse un tiempo fuera del tenis en 2023 por problemas vinculados con la salud mental.

Osaka está de vuelta

Anisimova se medirá el jueves a la japonesa Naomi Osaka, que venció después por 6-4 y 7-6 (7/3) a la checa Karolina Muchova, semifinalista las dos pasadas temporadas.

La ex número uno mundial no se metía entre las cuatro mejores del US Open desde 2020, ni de un Grand Slam desde 2021.

Como en su brillante triunfo ante Coco Gauff, Osaka demostró de nuevo que ha recuperado sus poderes.

La japonesa, de 27 años, está decidida a reactivar un palmarés congelado desde el Abierto de Australia de 2021.

Tras aquella cuarta corona de Grand Slam entró en un período convulso en el que se alejó varias veces de las pistas para cuidar de su salud mental.

A principios de 2024 retomó la competición tras su maternidad y los éxitos se demoraron hasta la actual gira de pista dura norteamericana.

En este período "aprendí que me encanta el tenis mucho más de lo que pensaba", afirmó ante la prensa. "Es como un videojuego. Lo tomas, y aunque pierdas un nivel, simplemente vuelves a empezar y sigues hasta que finalmente ganas. A veces es un poco difícil, pero no lo cambiaría por nada en el mundo".

La otra semifinal femenina la disputará la bielorrusa Aryna Sabalenka frente a su víctima en la final del año pasado, Jessica Pegula.

Sinner contra Auger-Aliassime

En la rama masculina, Jannik Sinner barrió por 6-1, 6-4 y 6-2 a Lorenzo Musetti en los primeros cuartos de final de Grand Slam entre italianos.

Sinner, que cumplió 24 años en agosto, es el segundo tenista más joven en avanzar a las semifinales de los cuatro Grand Slams en una misma temporada.

Su cosecha hasta ahora es de dos títulos (Abierto de Australia y Wimbledon) y un subcampeonato (Roland Garros).

En Nueva York podría agrandar su palmarés a cinco trofeos grandes e igualar en esa carrera a su gran rival generacional, Carlos Alcaraz.

Para ello, el número uno mundial tendrá que batir el viernes al canadiense Felix Auger-Aliassime y el domingo al español Alcaraz o al serbio Novak Djokovic, rivales en la otra semifinal.

En un cruce anterior, Felix Auger-Aliassime alargó una maldición del australiano Alex de Miñaur al superarlo tras cuatro horas por 4-6, 7-6 (7/9), 7-5 y 7-6 (7/4).

De Miñaur, de padre uruguayo y madre española, se estrelló por sexta vez en unos cuartos de Grand Slam, mientras el canadiense celebraba el avance a sus primeras semifinales del US Open desde 2021.

"Se siente increíble. Han pasado cuatro años, pero se siente como si fueran más", reconoció el quebequés, que anteriormente había eliminado al tercer sembrado, Alexander Zverev.

