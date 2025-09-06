Carlos Alcaraz elimina a Djokovic y jugará la final del US Open 2025 ante Sinner

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic (izq.) se abrazan en la red tras la victoria de Alcaraz en su partido de semifinales individuales masculino de tenis en el día trece del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 5 de septiembre de 2025.

Carlos Alcaraz volvió a demostrar por qué es la gran figura del tenis actual. El español de 22 años derrotó con autoridad a Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2 en las semifinales del US Open 2025 , logrando su pase a la tercera final consecutiva de Grand Slam.

El murciano, número 2 del mundo, se enfrentará el domingo al italiano Jannik Sinner (N°1 ATP) en un duelo que ya se ha convertido en la gran rivalidad del tenis moderno. Alcaraz buscará su sexto título de Grand Slam y el segundo en Flushing Meadows, mientras que Sinner intentará convertirse en el primer bicampeón en Nueva York desde Roger Federer (2004-2008).

Djokovic, de 38 años, volvió a quedarse a las puertas de su 25° grande, cayendo en semifinales de los cuatro majors este año. Pese a mostrar destellos de su calidad, el serbio no pudo con la juventud, agresividad y consistencia de Alcaraz, quien dominó los momentos clave del partido.

El encuentro estuvo cargado de emoción, con intercambios espectaculares y un público entregado. Sin embargo, Alcaraz nunca cedió otra oportunidad de quiebre tras el inicio del segundo set, sellando una victoria histórica que reafirma su condición de heredero natural del tenis mundial.

El próximo domingo, Nueva York será testigo de un nuevo capítulo entre Alcaraz y Sinner, una rivalidad que ya concentra el futuro del tenis.