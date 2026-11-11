miércoles 11  de  noviembre 2026
FÚTBOL

Mbappé se ausenta del entrenamiento de Francia en la víspera del choque ante Italia

La federación francesa dio a conocer que el atacante del Real Madrid, Kylian Mbappé, se quedó "en tratamiento", pero no ofreció más detalles de su estado físico

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha) abandona el estadio Kocaeli tras el partido de ida de la Liga de Naciones de la UEFA (Liga A, Grupo 1) entre Turquía y Francia en Izmit, el 25 de septiembre de 2026.

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha) abandona el estadio Kocaeli tras el partido de ida de la Liga de Naciones de la UEFA (Liga A, Grupo 1) entre Turquía y Francia en Izmit, el 25 de septiembre de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MILÁN.- El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no participó en el entrenamiento colectivo del miércoles y se quedó "en tratamiento" en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Italia en Milán, anunció la federación francesa.

La FFF no dio más detalles del estado físico del delantero del Real Madrid, que en esta ventana internacional regresaba al equipo nacional tras perderse los últimos tres partidos por una lesión en la rodilla.

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Los jugadores del Real Madrid comentan la jugada en la que el delantero francés Kylian Mbappé (número 10) fue engañado por el defensa español del Valencia, José Gayà (número 14), durante el partido de la liga española entre el Valencia CF y el Real Madrid CF en el estadio Mestalla de Valencia el 7 de noviembre de 2026. 
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Autor del gol de la victoria en el primer partido de Zinédine Zidane como seleccionador, el 25 de septiembre en Turquía (1-0) en el debut en la Liga de las Naciones, el máximo goleador de la historia de la selección francesa (27 años, 107 internacionalidades, 67 goles) tuvo que abandonar el terreno de juego poco después debido a dolores en la rodilla izquierda y ya no disputó los tres partidos siguientes.

Tras tres victorias y un empate en cuatro partidos, los Bleus lideran el Grupo 1 de la Liga A de la Liga de las Naciones y sólo necesitan un punto en los dos últimos partidos (frente a Italia en Milán el jueves y contra Turquía el domingo en Burdeos) para clasificarse para los cuartos de final.

Muere Carlos Babington

El talentoso exmediocampista Carlos Babington, recordado exjugador de Huracán y de la selección argentina, murió este miércoles a los 77 años, informó el club.

Apodado el "Inglés" por su apellido, Babington tuvo una destacada trayectoria en el Globo, con el que ganó su único título de primera división en 1973. Jugó el Mundial de Alemania 1974 con la Albiceleste.

Aquel plantel de Huracán se hizo famoso por su juego vistoso y único en el fútbol argentino, bajo las órdenes de César Luis Menotti y en el que también lucieron René Houseman, Miguel Brindisi y Alfio Basile, entre otros.

Fue "uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias", dijo Huracán en un mensaje.

Babington totalizó 305 partidos y 136 goles en Huracán, club del que también fue entrenador y con el que consiguió dos ascensos a primera división, en 1990 y 2000. Además, fue presidente entre 2006 y 2011, en una etapa más controvertida.

Centrocampista ofensivo de jerarquía, con un fino toque entre líneas, jugó 13 partidos y marcó un gol y dos asistencias para la selección de Argentina.

Fue titular en cinco de los seis partidos que la Albiceleste disputó en Alemania 1974, donde el equipo sudamericano cayó en segunda fase.

También incursionó en el exterior como futbolista del Wattenscheid 09 de Alemania (1974-78), Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos (1982-83) y finalizó su carrera en Atlético Junior de Colombia (1984).

Como entrenador, además de Huracán, condujo a los argentinos Platense, Banfield, Racing y River Plate, y al León de México.

FUENTE: AFP

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