martes 10  de  noviembre 2026
FÚTBOL

Aseguran que Mbappé regresa a Francia sin Balón de Oro, pero con "muy buena actitud"

El defensa de la selección gala, Ibrahima Konaté, señaló este lunes que su compañero Kylian Mbappé está en buen ánimo pese a no haber ganado el Balón de Oro

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I del Mundial 2026 entre Francia e Irak en el Estadio de Filadelfia, el 22 de junio de 2026.&nbsp;

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I del Mundial 2026 entre Francia e Irak en el Estadio de Filadelfia, el 22 de junio de 2026. 

FRANCK FIFE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES.- El defensa galo Ibrahima Konaté dijo este lunes que Kylian Mbappé, su compañero en el Real Madrid, regresa a la selección francesa con "muy buena actitud", pese a no haber ganado el Balón de Oro y a la polémica en China tras sus comentarios sobre Mao Zedong.

El capitán de los Bleus, de 27 años, se perdió los tres últimos partidos del equipo nacional por lesión y retorna al conjunto de Zinédine Zidane luego de protagonizar una enorme polémica hace dos semanas.

Lee además
El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), ofrece una rueda de prensa en el Estadio Metropolitano de Madrid el 2 de noviembre de 2026, antes del partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. 
Fútbol

Harry Kane cambiaría el Balón de Oro por conquistar la Champions League con el Bayern
El delantero inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, y sus compañeros celebran con el trofeo frente a sus aficionados tras la final de la Copa de Alemania entre el FC Bayern Múnich y el VfB Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín, el 23 de mayo de 2026. 
FÚTBOL

Harry Kane celebra su Balón de Oro con una renovación con el Bayern Múnich

La controversia arrancó con la difusión de un video en el que el astro habla de un meme del que es protagonista.

Según él, el meme lo asocia con un "dictador chino", en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Zedong (1893-1976).

Las declaraciones de Mbappé llevaron a varias marcas chinas a romper sus colaboraciones con él, a pesar de sus disculpas. La televisión del país también dejó de retransmitir la liga española.

"Tiene muy buena actitud, se nota en los últimos partidos, ha sido decisivo. Es muy importante para nosotros en Madrid", explicó Konaté.

Tras la polémica en China, Mbappé quedó en el segundo lugar en la carrera por el Balón de Oro, que ganó el delantero inglés Harry Kane.

El crack merengue aspiraba a conquistar el galardón por primera vez gracias a sus numerosos títulos individuales en 2026: máximo goleador del Mundial, de la Liga de Campeones de Europa y de la liga española.

Al respecto, Konaté señaló que el campeón del mundo de 2018 se había tragado su decepción.

"Es un competidor, así que, por supuesto, no haber ganado el Balón de Oro cuando se lo merecía con creces es duro, pero al día siguiente ya estaba a tope en el entrenamiento. Espero que esté en plena forma el año que viene para alzarlo", afirmó.

Francia se enfrentará a Italia el jueves en Milán y a Turquía el domingo en Burdeos, en el marco de la Liga de Naciones de Europa.

Lens despide a su técnico

El entrenador Yannick Cahuzac fue destituido por el Lens de Francia, menos de una semana después de una derrota histórica en la Liga de Campeones de Europa, dijo este martes a la AFP una fuente cercana al club, confirmando una información del diario L'Équipe.

Cahuzac, que reemplazó a Dino Toppmöller hace menos de dos meses, pagó el durísimo revés sufrido en casa ante el Como de Italia (9-1) el pasado miércoles. El domingo, en la liga francesa, encadenó otra derrota de local frente al Marsella (2-1).

"Sentimos que estamos enfermos. Sentimos que lo del miércoles dejó algunas secuelas", reconoció el DT francés tras el encuentro contra el Marsella.

"Supimos levantar la cabeza. Pero tenemos bastantes carencias, se nota que ya no tenemos confianza", añadió.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Real Madrid golea al Valencia y alcanza al Barcelona en LaLiga

Zidane defiende a Mbappé: «Merecía ganar el Balón de Oro, eso seguro»

Endrick no descarta marcharse nuevamente del Real Madrid en enero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
MIGRACIÓN

EEUU abre la puerta a una reforma migratoria, pero descarta una amnistía para indocumentados

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.
REVÉS

Juez ordena a alcalde de Nueva York informar a ICE sobre residentes de un albergue en el Bronx

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, asiste a la ceremonia de juramentación de ministros en el palacio de gobierno, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026.
CRISIS POLÍTICA

Nuevo presidente de Paraguay pide la renuncia a todos sus ministros tras la crisis de Ueno Bank

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
Conflicto

Trump asegura que hay "avances" hacia el final de la guerra con Irán, pero EEUU mantiene bloqueo

Captura de pantalla. El IX Diálogo Presidencial 
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Grupo IDEA reafirma su compromiso y condecora a María Corina Machado con el premio por la Libertad

Te puede interesar

Angie Nixon
Dinero extranjero

Florida investiga a socialistas de EEUU por posibles aportes de Cuba y China

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Captura de pantalla. El IX Diálogo Presidencial 
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Grupo IDEA reafirma su compromiso y condecora a María Corina Machado con el premio por la Libertad

El congresista Jim Jordan, es el nuevo líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. 
Política

Los republicanos de la Cámara de Representantes eligen a Jim Jordan como su nuevo líder

El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth.
VENGANZA POLíTICA

Hegseth califica moción de censura en su contra como "show político"

Byron Donalds, gobernador electo de Florida, junto al vicegobernador electo Bryan Ávila. 
NUEVO GOBIERNO

Florida pone en marcha la transición de Byron Donalds al gobierno