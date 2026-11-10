Aseguran que Mbappé regresa a Francia sin Balón de Oro, pero con "muy buena actitud"

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I del Mundial 2026 entre Francia e Irak en el Estadio de Filadelfia, el 22 de junio de 2026.

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES.- El defensa galo Ibrahima Konaté dijo este lunes que Kylian Mbappé , su compañero en el Real Madrid, regresa a la selección francesa con "muy buena actitud", pese a no haber ganado el Balón de Oro y a la polémica en China tras sus comentarios sobre Mao Zedong.

El capitán de los Bleus, de 27 años, se perdió los tres últimos partidos del equipo nacional por lesión y retorna al conjunto de Zinédine Zidane luego de protagonizar una enorme polémica hace dos semanas.

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La controversia arrancó con la difusión de un video en el que el astro habla de un meme del que es protagonista.

Según él, el meme lo asocia con un "dictador chino", en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Zedong (1893-1976).

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Las declaraciones de Mbappé llevaron a varias marcas chinas a romper sus colaboraciones con él, a pesar de sus disculpas. La televisión del país también dejó de retransmitir la liga española.

"Tiene muy buena actitud, se nota en los últimos partidos, ha sido decisivo. Es muy importante para nosotros en Madrid", explicó Konaté.

Tras la polémica en China, Mbappé quedó en el segundo lugar en la carrera por el Balón de Oro, que ganó el delantero inglés Harry Kane.

El crack merengue aspiraba a conquistar el galardón por primera vez gracias a sus numerosos títulos individuales en 2026: máximo goleador del Mundial, de la Liga de Campeones de Europa y de la liga española.

Al respecto, Konaté señaló que el campeón del mundo de 2018 se había tragado su decepción.

"Es un competidor, así que, por supuesto, no haber ganado el Balón de Oro cuando se lo merecía con creces es duro, pero al día siguiente ya estaba a tope en el entrenamiento. Espero que esté en plena forma el año que viene para alzarlo", afirmó.

Francia se enfrentará a Italia el jueves en Milán y a Turquía el domingo en Burdeos, en el marco de la Liga de Naciones de Europa.

Lens despide a su técnico

El entrenador Yannick Cahuzac fue destituido por el Lens de Francia, menos de una semana después de una derrota histórica en la Liga de Campeones de Europa, dijo este martes a la AFP una fuente cercana al club, confirmando una información del diario L'Équipe.

Cahuzac, que reemplazó a Dino Toppmöller hace menos de dos meses, pagó el durísimo revés sufrido en casa ante el Como de Italia (9-1) el pasado miércoles. El domingo, en la liga francesa, encadenó otra derrota de local frente al Marsella (2-1).

"Sentimos que estamos enfermos. Sentimos que lo del miércoles dejó algunas secuelas", reconoció el DT francés tras el encuentro contra el Marsella.

"Supimos levantar la cabeza. Pero tenemos bastantes carencias, se nota que ya no tenemos confianza", añadió.

FUENTE: AFP