martes 10  de  noviembre 2026
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Endrick no descarta marcharse nuevamente del Real Madrid en enero

El atacante brasileño Endrick, del Real Madrid, ya fue cedido en una ocasión al Olympique de Lyon francés durante el pasado mercado de invierno europeo

El atacante brasileño del Real Madrid, Endrick, reacciona luego de que su club recibiera un gol por parte del Valencia, el 5 de abril de 2025.

El atacante brasileño del Real Madrid, Endrick, reacciona luego de que su club recibiera un gol por parte del Valencia, el 5 de abril de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

SINGAPUR.- El delantero de la selección brasileña Endrick afirmó este martes que no descarta cambiar de club en el próximo mercado de invierno europeo para tener más minutos y continuar en el radar del técnico de la pentacampeona del mundo, el italiano Carlo Ancelotti.

El jugador del Real Madrid, de 20 años, fue el primero de los 26 convocados por Ancelotti para los amistosos de noviembre contra Japón y Singapur en hablar con la prensa.

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"No sé qué va a pasar en enero. Sólo pido que sea lo mejor para mi carrera. Pasará lo que tenga que pasar. Voy a seguir con los pies en el suelo para dar lo mejor de mí", declaró.

"Soy muy joven. Todavía no necesito volar, tirarme por el precipicio. Todavía tengo 20 años y ya veré qué pasa. Sólo quiero jugar, ser feliz, ayudar a mis compañeros, marcar goles, dar asistencias, como pude hacer en el Lyon, que fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida", aseguró.

Endrick fue cedido por el Real Madrid al Olympique de Lyon en el anterior mercado de invierno europeo. En el club francés, disputó 21 encuentros, con 8 goles y 8 asistencias.

"Madrid es una ciudad maravillosa, pero siempre haré todo lo posible por impulsar mi carrera", agregó el atacante.

Endrick admitió ser consciente de la dura competencia que tiene en el ataque del club blanco.

"Es una oportunidad estar en el Real Madrid. Pero sé que allí tengo, en mi posición, a uno de los mejores jugadores del mundo, Kylian Mbappé. Sabemos lo que es, un Balón de Oro", aseguró el jugador, surgido en las filas del Palmeiras.

Lesionado en el inicio de temporada, Endrick acumula apenas 141 minutos en toda la temporada, con 4 apariciones en la liga española y tres en la Liga de Campeones, con un único gol.

Elogios a Mourinho

Pese a los pocos minutos, el jugador se deshizo en elogios a su entrenador, el portugués José Mourinho.

"Mourinho es un tipo en el que confío mucho. Todos los días se acerca a mí y me pregunta cómo estoy, pero nada sobre fútbol, siempre sobre mi vida personal. Eso lo valoro mucho. Es uno de los primeros entrenadores que se acerca, habla conmigo y me hace sentir muy bienvenido. Se lo agradezco mucho", subrayó.

Endrick se refirió también al próximo rival de Brasil, Japón, al que la Canarinha eliminó en dieciseisavos de final del pasado Mundial (2-1).

"Fue un partido especial. Entré en el descanso debido a la lesión de (Lucas) Paquetá. Íbamos por detrás en el marcador y conseguimos darle la vuelta al resultado y clasificar a Brasil. Eso supuso un paso más en mi trayectoria con la selección", comentó.

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"Fue un partido muy bueno. Japón es una selección de calidad y ahora, en este amistoso, no será diferente. Los japoneses cuentan con jugadores experimentados e intentaremos salir del campo con la victoria", completó.

Brasil se mide en Singapur a Japón este próximo sábado día 14 a las 10h15 GMT. Tres días más tarde, la Canarinha se enfrentará a Singapur, a las 10h00 GMT.

Ambos partidos serán en el Estadio Nacional de Singapur.

FUENTE: AFP

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