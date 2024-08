Barcelona quiere un extremo y el Milán le pone un precio exorbitante

El mercado de fichajes del FC Barcelona no es color de rosa para los culés. Pudieron contratar a Dani Olmo, pero fracasaron con Nico Williams y el colombiano Luis Díaz . Ahora buscan otras figuras que quizás el dinero no les alcance.

Picsart_23-04-26_20-23-20-560.jpg Olivier Giroud (izquierda), Rafael Leao (segundo a la izquierda) y Brahim Díaz (derecha) y Davide Calabria celebran la victoria del Milán ante el Napoli en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 12 de abril de 2023 en Italia AP /Antonio Calanni

En principio, la incorporación de la estrella portuguesa en el equipo de Hansi Flick parece difícil debido a su papel en el AC Milan. El futbolista es la gran estrella del equipo 'Rossonero', el principal bastión de un equipo que está comenzando un nuevo proyecto esta temporada bajo el mando de Paulo Fonseca y que tiene al portugués como su figura principal. A los 25 años, el delantero está vinculado hasta 2028 con la institución de Milán, pero el Barça está empezando a utilizar todo su "armamento" para conseguir su contratación.

La gran dificultad para el Barcelona es que no tiene dinero para inscribir a Olmo y aparentemente no tendría para pagar la cláusula de Leao.

Jorge Mendes, representante de Leao y amigo de Joan Laporta, estaría actuando como intermediario en la operación y su papel podría ser clave. Desde las oficinas de San Siro estarían exigiendo una cifra cercana a los €120 millones para el traspaso del jugador, cuya cláusula está valorada en 150 millones, siendo esta una cantidad inaccesible en la realidad económica actual de los culés. Por esta razón, los catalanes esperan que el agente haga un movimiento para bajar el precio de transferencia, aunque 'Il Diavolo' se mantiene firme en sus intenciones hasta el momento.

Leao cumple su quinta temporada en el Milan y a su desbordante potencia física y a su espectacularidad en carrera, como se ratificó en el amistoso en Estados Unidos ante el Barça, une unas cifras muy respetables: en la temporada anterior sumó 15 goles y 14 asistencias en 47 partidos como ‘rossonero’. Le falta un peldaño para ser considerado como un crack universal, pero en el Barça se cree que de azulgrana podría dar ese paso. Llegado a San Siro en 2019 desde Lille, en mayo pasado escuchó pitos de la afición ‘rossonera’. Asumiendo que su cotización real estaría entre los €80 millones y los €90 millones, al club lombardo le podrían interesar jugadores del Barça.

El intento por Leao marcará el resto de posibilidades. Si la gestión del Barça y Mendes progresa, se seguirá en la pelea. Si no, se activarán las otras opciones. Según pudo saber MD, el Barça no ha hecho nada aún con Chiesa, a quien el nuevo técnico Thiago Motta ya ha anunciado que no cuenta con él y que, con un contrato hasta 2025, en Turín no creen que puedan sacar más que €10-15 millones en el mejor de los casos.