Barcelona saca del retiro a un portero para sustituir a Ter Stegen

Cuando el exportero de la Juventus se retiró, parecía realmente convencido de que colgaba los guantes de por vida. Ahora, volverá a los terrenos de juego para su último servicio a la causa. "Di 18 años de mi vida al juego, todos los días, sin excusas. Hoy, mi cuerpo todavía se siente preparado para los desafíos, pero mi corazón no está ahí. Siento que es hora de dedicar toda mi atención a mi familia. Por eso he decidido retirarme del fútbol profesional", dijo el polaco tras anunciar su retirada.

El meta, que se pone a partir de hoy a las órdenes de Hansi Flick, tiene por delante unas semanas, aprovechando el parón por selecciones, para acabar de ponerse en forma, recuperar sus mejores prestaciones y adaptarse a las necesidades de juego de su nuevo club. De hecho, el objetivo de los técnicos es poder contar con él de cara al partido ante el Sevilla en Montjuïc del próximo 20 de octubre.

Szczesny llega con el aval de su experiencia y solvencia contrastada. Con un total de 548 partidos a sus espaldas, el meta polaco jugó siete temporadas en la Premier -todas ellas menos una en el Arsenal- y nueve más en el Calcio, repartidas entre la Roma (dos) y la Juventus (siete). De hecho, fue en el club turinés donde decidió colgar definitivamente los guantes este verano.

Entre varios nombres que posiblemente iban a reemplazar a Ter Stegen, en los que aparecían el exjugador del Real Madrid, Keylor Navas, la oficina del Barcelona se decantó por el polaco, tras la estrecha relación con Robert Lewandowski.

El meta polaco explica cómo se fraguó su fichaje: “Lewandowski fue la primera persona que me llamó para mirar la posibilidad de que esto ocurriera porque yo estaba retirado. Al principio no estaba preparado para nuevos retos pero hablé con mi familia y mis amigos y todos me dijeron que sería un error no aceptar esto. Por eso, Robert jugó un rol muy importante porque fue la persona que tuvo la idea para convencerme”.