domingo 21  de  septiembre 2025
Fútbol

Barcelona sigue de cerca al Real Madrid con triunfo ante el Getafe

El FC Barcelona se mostró infalible este domingo en su empeño de disputar al Real Madrid el título de LaLiga al vencer al Getafe

El delantero español del Barcelona #07 Ferran Torres (C) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona el 21 de septiembre de 2025.

El delantero español del Barcelona #07 Ferran Torres (C) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona el 21 de septiembre de 2025.

Josep LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El FC Barcelona se mostró infalible este domingo en su empeño de disputar al Real Madrid el título de LaLiga al vencer al Getafe por 3-0 en el Johan Cruff, en la 5ª jornada.

Ferran Torres (15, 34) sobresalió con un doblete -ya van cuatro goles en este inicio liguero- en la primera mitad, en la que rozó el hat-trick si no llega a ser por el travesaño.

Lee además
Los jugadores del Barcelona posan tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper en un partido ante el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona, el 10 de agosto de 2025. 
FÚTBOL

Expresidentes del Barcelona niegan que el club comprara favores arbitrales
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

Real Madrid busca mantener su marcha perfecta con un Vinicius lleno de interrogantes

Un taconazo hacia atrás de Dani Olmo, que recibió un balón filtrado del brasileño Raphinha tras desmarcarse hacia el lateral derecho de la portería, propició que Ferran definiera al primer toque de manera inapelable para subir el 1-0.

Los pupilos de Hansi Flick no cesaban de mover el esférico con rapidez, pero también se desplazaban de manera constante para generar agujeros en la zaga rival, reputada por su solidez.

El segundo gol surgió de una serie de malas decisiones del equipo madrileño. Raphinha arrancó desde campo propio una carrera para meterle un pase a Ferran Torres en un dos para uno a favor y el delantero no perdonó ante David Soria con un impecable latigazo.

Olmo (62), que no estaba gozando de muchos minutos de esta campaña, no quiso desperdiciar su oportunidad y marcó el tercer tanto.

Marc Casadó ayudó al delantero inglés Marcus Rashford que se marchó solo con velocidad por la banda derecha para frenarse un instante, levantar la cabeza y ver cómo Olmo llegaba desde atrás para perforar la roja.

Al final, el Barcelona pudo ampliar la ventaja pero Soria evitó un tanto de Rashford tras un potente disparo y, después, detuvo a otro del sueco Roony Bardghji.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. No hemos empezado bien la segunda parte, pero lo importante es haber conseguido los tres puntos", afirmó Ferran a Movistar+.

Con este triunfo, el Barça suma 13 puntos y se coloca a dos del Real Madrid antes de la sexta jornada, que se disputará entre el martes y el jueves de la próxima semana.

El cuadro culé visitará el jueves al Oviedo, mientras que el conjunto blanco jugará en Valencia ante el Levante.

El Atlético sigue atascado

Antes, el Atlético de Madrid empató ante el Mallorca a uno en Son Moix, en un partido en el que Julián Álvarez falló un penal y Alexander Sorloth fue expulsado.

El partido se puso cuesta arriba para los pupilos de Diego Simeone después de que el noruego, que entró en el minuto 63, recibió la tarjeta roja en el 72 tras revisar el colegiado la acción y apreciar una entrada dura.

Pese a ir con uno menos, el inglés Conor Gallagher (79) aprovechó un rechace de Román para adelantar al Atlético, que empezó a soñar con la victoria.

Pero el kosovar Vedat Muriqi se interpuso en su camino, después de batir de cabeza al esloveno Jan Oblak.

En otros dos partidos de este domingo, el Rayo y el Celta igualaron a uno en Vallecas, mientras que el Elche se impuso 1-0 al Oviedo en el Martínez Valero.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Confirman que torre más alta de la Sagrada Familia será culminada en 2026

Entrenador del Barcelona espera contar con Lamine Yamal, solo si está al 100 por ciento

A la espera del Camp Nou, Barcelona repite como local en el Johan Cruyff

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Terroristas de Hamás.
Política

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

Te puede interesar

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Por DANIEL CASTROPÉ
Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
Guerra tecnológica

La saga de Tiktok, el posible "final" de otro capítulo expansionista de China

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Mano de obra extranjera

EEUU aclara que tarifa de $100.000 para emisión de visa H1-B aplica solo a nuevas solicitudes

Vista frontal del Capitolio en Washington.
EEUU

Congresistas advierten de sanciones a países que reconozcan al Estado palestino: "Es un peligroso precedente"