miércoles 17  de  septiembre 2025
Fútbol

Entrenador del Barcelona espera contar con Lamine Yamal, solo si está al 100 por ciento

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este miércoles que aún desconoce cuándo volverá a jugar Lamine Yamal

Lamine Yamal reacciona durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona e Inter de Milán, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 29 de abril de 2025.

Lamine Yamal reacciona durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona e Inter de Milán, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 29 de abril de 2025.

AFP / LLUIS GENE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este miércoles que aún desconoce cuándo volverá a jugar Lamine Yamal, con unas molestias en el pubis que le harán perderse el primer partido de Champions ante el Newcastle.

"No creo que haya que poner presión. Tenemos un cuerpo médico fantástico. Vamos a ver cómo evoluciona", declaró Flick, en la rueda de prensa previa al choque de la Liga de Campeones.

Lee además
El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.
FÚTBOL

A la espera del Camp Nou, Barcelona repite como local en el Johan Cruyff
El defensa francés Samuel Umtiti celebra el primer gol durante la semifinal del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Bélgica en el Estadio de San Petersburgo, San Petersburgo, el 10 de julio de 2018. El defensa y exinternacional francés Samuel Umtiti, quien ha estado sin club desde que dejó el Lille este verano, anunció en Instagram el 15 de septiembre de 2025 que pondría fin a su carrera a los 31 años. 
Fútbol

Exjugador del Barcelona y campeón del mundo con Francia se retira por no conseguir equipo

"Si vuelve es para estar al cien por cien. Es un jugador joven y hay que cuidarle", insistió el preparador alemán, que arremetió el pasado sábado contra la selección española por hacerle jugar muchos minutos cuando supuestamente sufría problemas físicos.

Yamal disputó más de 70 minutos en las victorias de España contra Bulgaria (3-0) y Turquía (6-0) a principios de septiembre, partidos clasificatorios para el Mundial del próximo año.

Sobre su rival en Champions, Flick aseguró que espera "a un gran equipo, con intensidad y atento a las segundas jugadas" y recalcó que sus futbolistas deben controlar el balón y generar espacios para ganar.

Respecto al ambiente en St. James 's Park que se prevé durante el duelo, dijo que confía en su plantel.

"Hay muchos jóvenes, pero también veteranos, sobre todo los españoles; saben llevar la presión, es nuestra fortaleza. Tenemos confianza con el balón y hay que salir centrados desde el principio", indicó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Deportivo: Crawford acaba con la hegemonía de Canelo Álvarez

La Champions League 2025/26 arranca: así son los partidos de la primera jornada

Hansi Flick arremete contra la selección española por la lesión de Lamine Yamal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años, de nacionalidad cubana, es el presunto autor de la decapitación de un ciudadano estadounidense en Dallas. video
SUCESOS

ICE emite orden de detención para inmigrante irregular acusado de decapitar a gerente de motel en Dallas

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Pablo Alborán
MÚSICA

Pablo Alborán presenta nuevo tema "KM0" y gira mundial

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

Pleno del Concejo de Hialeah 
GOBIERNO LOCAL

Concejo de Hialeah da luz verde a subir los impuestos

Profecía habla del regreso de Jesús este 23 de septiembre.  video
POLÉMICA

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet