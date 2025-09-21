domingo 21  de  septiembre 2025
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

El equipo Mundo volteó el marcador frente al de Europa en la Laver Cup al anotarse los cuatro triunfos

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California.

 

Ezra Shaw/Getty Images para la Laver Cup/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El equipo Mundo volteó el marcador frente al de Europa en la Laver Cup al anotarse los cuatro triunfos del sábado, incluido el del argentino Francisco Cerúndolo y el del estadounidense Taylor Fritz ante el español Carlos Alcaraz, el número uno de la ATP.

El combinado mundial, que estaba 3-1 abajo después del arranque del torneo el viernes, dominó por 9-3 a falta de la última jornada del torneo en San Francisco (Estados Unidos).

El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.
El argentino Francisco Cerúndolo devuelve una pelota en un partido en el Abierto de Miami, el 23 de marzo de 2025.
Cada triunfo del domingo sumará tres puntos y el primer equipo que llegará a 13 alzará el trofeo de la octava edición de este evento impulsado por Roger Federer.

Alcaraz no pudo frenar la remontada del equipo Mundo en el primer partido individual que disputaba desde que este mes conquistó el Abierto de Estados Unidos y regresó al número uno mundial.

Empujado por el público del Chase Center, Fritz tumbó a un apagado Alcaraz por 6-3 y 6-2 aprendiendo las lecciones de sus tres derrotas previas ante la estrella española, incluida la de semifinales de Wimbledon en julio.

"Sabía lo que tenía que hacer antes de salir esta noche, la pregunta era si sería capaz de hacerlo", declaró el californiano. "No dudé, no jugué demasiado a lo seguro. Jugué sin miedo en los puntos importantes".

Picsart_25-09-07_23-45-46-963
El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante su partido final individual masculino de tenis en el día quince del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante su partido final individual masculino de tenis en el día quince del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

Alcaraz, que había ganado sus dos partidos individuales anteriores en la Laver Cup, estaba siendo una fuerza casi imparable en el circuito en los últimos meses, con sólo una derrota desde mayo.

Antes del inicio de la sesión nocturna, el público se puso en pie para ovacionar la entrada de Federer acompañado del ídolo local, el basquetbolista Stephen Curry.

En la misma pista donde lidera a los Warriors de la NBA, Curry lanzó la moneda del sorteo y se fotografió con Alcaraz y Fritz.

El base, ganador de cuatro anillos con los Warriors, ya acudió este mes a la final del US Open en Nueva York, donde disfrutó de la victoria de Alcaraz sobre Jannik Sinner.

FUENTE: AFP

