Congresistas advierten de sanciones a países que reconozcan al Estado palestino: "Es un peligroso precedente"

Los legisladores recuerdan que Hamás mantiene israelíes como rehenes, rechaza acceder a un alto el fuego y el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Vista frontal del Capitolio en Washington.

Vista frontal del Capitolio en Washington.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un grupo de 25 congresistas del Partido Republicano de Estados Unidos envió una carta a Francia, Canadá, Reino Unido y Australia para expresar que su intención de reconocer el Estado de Palestina en la próxima Asamblea General de la ONU supone una "recompensa para el terrorismo" y advierten de "medidas punitivas" en represalia.

El reconocimiento del Estado palestino "es una postura imprudente que socava perspectivas de paz", afirman en la misiva, firmada entre otros por figuras importantes como la portavoz republicana en la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, o el senador Rick Scott.

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POSICIóN

Rubio promete a Israel el "apoyo inquebrantable" de EEUU
Israel concluye la creación de arma láser para interceptar misiles y drones.
Tecnología militar mundial

Israel concluye la creación de arma láser para interceptar misiles y drones

"Sienta un peligroso precedente de que la violencia, no la diplomacia, es la vía más directa para que grupos terroristas como Hamás logren sus objetivos políticos", argumentan, y por ello piden "respetuosamente" que "reconsideren su decisión".

Rehenes en poder de Hamás

En particular, los congresistas recuerdan que Hamás "continúa reteniendo a ciudadanos israelíes como rehenes y rechaza acceder a un alto el fuego" y el ataque terrorista de las milicias gazatíes a territorio hebreo el 7 de octubre de 2023, en el que asesinaron a más de 1.200 personas, secuestraron a más de 250 personas, 47 de ellas todavía en poder de Hamás.

"Los crímenes de guerra de Hamás son evidentes y su rechazo a la diplomacia debería llevar a sus países a imponer más presión y, en su lugar, le ofrecen una mayor recompensa", advierten. "El reconocimiento en estas condiciones solo refuerza la eficacia de la violencia y del comportamiento desviado de Hamás", añaden.

En esta situación, "recompensar a entidades que se niegan a renunciar a la violencia o a comprometerse en negociaciones solo sirve para enquistar más las divisiones y la inestabilidad", según la carta, remitida también al secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones norteamericano, Marco Rubio.

Consideran asimismo que "pone en peligro la seguridad de sus propios países" porque "coincide con un incremento del antisemitismo en sus países". "Los judíos sufren un acoso sin precedentes y ataques cada vez más frecuentes", han denunciado.

Apelan así a la "responsabilidad" de los gobiernos que con su postura "legitiman a un Estado terrorista palestino y motivan a las turbas violentas antisemitas".

Sanciones

Asimismo, advierten de que esta posición "sitúa a su país en contra de la política oficial y los intereses de Estados Unidos y, en respuesta, se impondrán medidas punitivas".

"Estados Unidos defiende la seguridad de Israel y una paz justa y duradera en Oriente Próximo a través de las negociaciones directas. El reconocimiento unilateral de un Estado palestino amenaza este proceso. Podría perpetuar la tensión y recompensar a entidades terroristas que aspiran a la destrucción de Israel", recalcan.

Está previsto que Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, todos aliados tradicionales de Estados Unidos, anuncien el reconocimiento del Estado palestino aprovechando la sesión anual de la Asamblea General de la ONU que comienza el lunes en Nueva York.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

