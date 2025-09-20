sábado 20  de  septiembre 2025
Deportaciones

Trump amenaza a Maduro con consecuencias "incalculables" si no acepta retorno de migrantes

"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales obligados a entrar en los EEUU", escribió Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado al régimen chavista de Venezuela con consecuencias "incalculables" si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados, en momentos en los que las tensiones aumentan entre ambos países.

"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América", escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, agregando en mayúsculas que, de lo contrario, "el precio que pagarán será incalculable".

Venezuela acusó el viernes a Estados Unidos de librar una "guerra no declarada" en el Caribe y pidió una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Washington está realizando lo que llama una operación antidrogas en el Caribe con el despliegue de buques de guerra frente a la costa de Venezuela, respaldados por cazas F-35 enviados a Puerto Rico.

El mayor dispositivo militar estadounidense en el Caribe en décadas ha disparado los temores a un ataque de Estados Unidos en territorio venezolano.

Advertencia de Trump
