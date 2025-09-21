EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.

WASHINGTON - La Casa Blanca está afinando un proyecto de ley que daría al presidente Donald Trump la facultad de ordenar operaciones militares contra cárteles del narcotráfico en el extranjero, calificados como “organizaciones terroristas”, reseñó el portal de noticias The New York Times.

De acuerdo con la publicación, la iniciativa busca otorgar un marco legal más amplio para que Washington pueda emplear la fuerza contra grupos criminales responsables de introducir drogas como el fentanilo a Estados Unidos. El texto, en preparación, permitiría que los ataques militares se desarrollen más allá de las fronteras estadounidenses, reforzando la política de confrontación directa contra el narcotráfico impulsada por la administración Trump.

"Operaciones en el Caribe"

La propuesta se presenta en un momento en que el Comando Sur ha intensificado operaciones en el Caribe contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron cuatro “narcolanchas” en aguas internacionales, como parte de lo que la administración de Trump describe como una ofensiva contra redes criminales transnacionales.

Mientras, República Dominicana reportó este domingo 21 de septiembre un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas. Esto en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe.

Una funcionaria de la embajada de Estados Unidos en Dominicana aseveró que se trata del mismo ataque anunciado por el presidente Donald Trump el viernes en su plataforma Truth Social.

Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), señaló en rueda de prensa que se incautaron 377 paquetes de cocaína, tras un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterrorismo. La operación tuvo lugar "a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales".

Cierre de vacíos legales

The New York Times destaca que esta estrategia busca también cerrar vacíos legales en torno a las acciones militares, pero ha generado advertencias de expertos sobre posibles conflictos con el derecho internacional y con las normas constitucionales, en caso de que no se definan con precisión los criterios de aplicación.

El proyecto de ley aún se encuentra en revisión dentro del Ejecutivo y, de ser presentado al Congreso, abriría un nuevo capítulo en la lucha de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico.

