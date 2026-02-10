martes 10  de  febrero 2026
COI autoriza a un deportista ucraniano a llevar un brazalete negro por la guerra

Sin embargo, el COI se mostró en contra de la decisión del mismo competidor de utilizar un casco gris con las imágenes de varios compatriotas fallecidos

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, reacciona durante su primera conferencia de prensa durante al mando, el 20 de marzo de 2025.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, reacciona durante su primera conferencia de prensa durante al mando, el 20 de marzo de 2025.

AFP / Fabrice COFFRINI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MILÁN.- El Comité Olímpico Internacional (COI) autorizó este martes al abanderado de Ucrania en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina a lucir un brazalete negro, después de haberle impedido llevar un casco que mostraba fotos de deportistas de su país muertos durante la invasión rusa.

"Consideramos que es un buen compromiso", explicó a la prensa Mark Adams, portavoz del COI, recordando que la organización prohíbe cualquier expresión política durante las competiciones olímpicas o las ceremonias.

Vladislav Heraskevych, competidor en skeleton, participó el lunes en un entrenamiento en Cortina llevando un casco gris con las imágenes serigrafiadas de varios compatriotas deportistas muertos en la guerra, antes de que le dijeran que no podía llevarlo.

"Esta decisión me rompe el corazón. Siento que el Comité Olímpico Internacional (COI) está traicionando a los deportistas que formaron parte del movimiento olímpico al no permitirles ser homenajeados donde nunca más podrán competir", escribió después en Instagram, antes de recibir el apoyo público del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

UCRANIA ZELENSKI (ED) AFP 2025
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El COI confirmó este martes la prohibición, ya que el casco "contraviene" el artículo 50 de la Carta olímpica, que busca evitar "todo tipo de interferencia", especialmente "política" o "religiosa", para que "todos los deportistas puedan concentrarse en su rendimiento".

Pero la instancia olímpica mantuvo el lunes "una reunión informal" con el entrenador de Heraskevych "y con su entorno".

"Hemos reafirmado que, en este caso, como hacemos cada vez más a menudo, haremos una excepción a esas directivas para permitirle llevar un brazalete negro durante la competición, para que pueda hacer esta conmemoración", precisó Adams.

El deportista sigue siendo libre de expresar su opinión como desee "en las conferencias de prensa y a la salida de la competición, en la zona mixta", así como en las redes sociales, recordó el portavoz del organismo olímpico.

Atleta sufre grave lesión

La andorrana Cande Moreno, que como Lindsey Vonn sufrió una violenta caída el domingo durante el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, anunció que sufrió una rotura de dos ligamentos de la rodilla izquierda y que será operada.

Moreno (25 años), que no había podido terminar tampoco el descenso de los Juegos de Pekín 2022, salió con el dorsal 26, justo después de la larga interrupción provocada por la fuerte caída de Vonn, que sufrió, por su parte, una fractura compleja de la tibia izquierda, que requiere varias operaciones.

La andorrana perdió el equilibrio en la recepción de un salto y las imágenes de televisión mostraban cómo su rodilla se doblaba de manera anormal.

FUENTE: AFP

