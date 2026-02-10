martes 10  de  febrero 2026
DEPORTES

Pasión en los Juegos Olímpicos por coleccionar pins se perpetúa en Milán

El intercambio de pins es una vieja tradición de los Juegos Olímpicos y las insignias metálicas se convirtieron en una forma de relación entre delegaciones

Anze Lanisek, de Eslovenia, luego de competir en una fase de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 10 de febrero de 2026.

Anze Lanisek, de Eslovenia, luego de competir en una fase de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 10 de febrero de 2026.

TOBIAS SCHWARZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MILÁN.- Lejos de las pistas de esquí, la competición de los Juegos Olímpicos de Invierno llega a las calles de Milán, donde cada mañana una larga fila que mezcla a coleccionistas experimentados con debutantes o simples curiosos se forma delante de uno de los lugares que distribuye pins con la imagen de la ciudad.

"Descubrí la pasión de la gente por los pins en los Juegos Olímpicos de París. Me regalaron uno y luego alguien me propuso intercambiarlo. ¡Y así comenzó todo!", cuenta a la AFPTV Nate, un coleccionista estadounidense de 47 años originario de Milwaukee.

Lee además
Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024.
DEPORTES

Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 rompen con importante tradición
El exjugador de fútbol francés, Zinedine Zidane, sostiene la antorcha olímpica durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, el 26 de julio de 2024.
DEPORTES

Revelan el astronómico monto que costó organizar los Juegos Olímpicos para el Estado francés

"Nos encontramos con gente de todo el mundo. Todos tenían pins de su país y me parecía genial compartir la alegría de los Juegos Olímpicos mediante los pins", añade.

Una fila se ha formado delante del kiosco de un vendedor de periódicos de la piazza Giuseppe Missori, en pleno centro de Milán, y a solo unos minutos de la célebre "Torre Velasca", un edificio emblemático de la ciudad, que está representado en el pin del día.

Embed

En total, "YesMilano", la entidad promotora del turismo en la capital económica italiana, ha diseñado en colaboración con los organizadores de los Juegos una colección de 12 pins oficiales -siete de barrios de la ciudad, cuatro de monumentos y uno especial de un panettone-, todo ello con motivo de estos Juegos.

Cada mañana, a las 8h, se anuncia en Instagram el lugar -un sitio cultural o un comercio- donde tendrá lugar, a partir del mediodía y hasta agotar existencias, la distribución gratuita de 250 pins oficiales.

La colección y el intercambio de pins es una vieja tradición de los Juegos Olímpicos. Al principio permitían identificar a los deportistas, pero pronto esas insignias metálicas se convirtieron en una forma de relación entre delegaciones y de estrechar lazos amistosos.

Vieja tradición olímpica

La afición a coleccionar esos pins se extendió también a los espectadores, a menudo impulsada por los patrocinadores, que vieron en esto una forma popular de difundir su logotipo.

En Milán, durante los Juegos, un centro oficial de intercambio de pins olímpicos, creado por Warner Bros Discovery, permite a los coleccionistas intercambiar o vender sus trofeos más preciados.

Los pins de las delegaciones más pequeñas son a menudo los más buscados. Y, como el vino, los más antiguos suelen ganar valor.

"Este viene de Tokio", cuenta a la AFPTV Edwin Schneider, señalando un pin entre las decenas que tiene colocados en su bufanda negra.

"Tuve que intercambiarlo por teléfono, ya que nadie podía ir a Tokio (en 2021, para los Juegos de verano en plena pandemia del covid-19)", cuenta este coleccionista estadounidense, a quien la pasión por los pins le ha llevado a catorce Juegos Olímpicos.

"A veces me pregunto por qué mi esposa sigue todavía conmigo", ríe para concluir.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sudáfrica quiere organizar los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040

Manager de los Dodgers quiere dirigir a Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

¿Mariah Carey cantó en directo o no en los Juegos Olímpicos?, organizadores se niegan a aclarar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un empleado recoge fresas.
¿COMPETENCIA DESLEAL?

Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

James Fishback, candidato a gobernador de Florida. 
SUCESOS

Candidato a gobernador de Florida denuncia que incendiaron su casa en ataque político

Un pasajero coloca su equipaje en un mostrador de auto check-in de Air Canada en Montreal, Quebec, el 19 de agosto de 2025. video
ALERTA

Air Canada suspende su servicio a Cuba y planea repatriaciones por falta de combustible

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). 
DICTADURA

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel

El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, es recibido por el presidente de EEUU Donald J. Trump.
DIPLOMACIA

Rubio viaja la próxima semana a Hungría para reunirse con Orbán

Te puede interesar

Agentes federales arrestan a unos de los instigadores profesionales de la violencia contra ICE.
CONGRESO DE EEUU

Jefes de Inmigración responden a campaña de distracción de los demócratas

Por Leonardo Morales
Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
DIPLOMACIA

Empresario miamense Benjamín León asume rol como embajador de EEUU en España

Un empleado recoge fresas.
¿COMPETENCIA DESLEAL?

Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

Captura de pantalla de la fotografía publicada por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba
ENCUENTRO

Comando Sur y embajador Mike Hammer miran a Cuba en momento de colapso total

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). 
DICTADURA

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel