viernes 2  de  enero 2026
Dani Alves invierte en un club de la tercera división en Portugal

El brasileño Dani Alves, de 42 años de edad, habría adquirido el 50% del capital del club y debe comprar el resto al final de la temporada actual

El brasileño Dani Alves abandona una prisión en las cercanías de Barcelona, el 25 de marzo de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LISBOA.- El exjugador del FC Barcelona y de la selección brasileña, Dani Alves, cuya condena por violación fue anulada el pasado marzo, ha invertido en un club de la tercera división portuguesa, anunció la entidad el jueves por la noche.

"En un momento que quedará marcado en la historia del club, oficializamos la llegada de Dani Alves como copropietario de la SAD (sociedad anónima deportiva) del Sporting Clube São João de Ver", escribió el equipo fundado en 1929 en el municipio de Santa Maria da Feira (norte), en un comunicado difundido en su página de Facebook.

El defensor brasileño Dani Alves maneja el balón durante un entrenamiento de su selección en el Mundial de Catar 2022.
Dani Alves es absuelto del cargo por agresión sexual en España
Defienden a los magistrados que anularon la condena a Dani Alves

Según el sitio de información deportiva MaisFutebol, el brasileño de 42 años ha adquirido el 50% del capital del club y debe comprar el resto al final de la temporada actual. Alves incluso contemplaría calzarse de nuevo las botas y jugar durante los próximos seis meses en São João de Ver.

El exlateral derecho del Barça, entre otros clubes, no ha vuelto a jugar desde enero de 2023, cuando fue despedido por el club mexicano Pumas a raíz del caso que desembocó en una condena por la justicia española en primera instancia por violación, que posteriormente fue anulada.

Alves fue acusado de haber violado a una joven durante la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022 en la zona VIP de una discoteca de Barcelona, algo que siempre negó, alegando una relación sexual consentida, tras haber cambiado, sin embargo, varias veces de versión.

En el momento de la anulación de su condena, Alves estaba en libertad condicional tras haber pasado 14 meses en prisión.

Estrellas africanas logran avanzar

Las principales estrellas africanas, como Achraf Hakimi (Marruecos), Mohamed Salah (Egipto) y Victor Osimhen (Nigeria) estarán presentes en sus respectivas citas de octavos de final de la Copa de África, a partir del sábado.

El lateral del París Saint-Germain, Hakimi, fue elegido Jugador Africano del Año 2025 el pasado mes de noviembre, superando al faraón Salah y al delantero del Galatasaray, Osimhen.

Una vez disputados 36 partidos de la competición, los 16 que superaron la primera criba se enfrentarán en ocho partidos a lo largo de cuatro días en busca del pase a cuartos de final.

Hakimi liderará a Marruecos ante Tanzania; Salah capitaneará a Egipto ante Benín; y Nigeria, inspirada por Osimhen, se medirá con Mozambique.

Cartel en el Callejón de Hamel, en La Habana, Cuba. 
PREDICCIONES

Letra del año 2026: Predicciones de Ifá para Cuba y el mundo

La bielorrusa Aryna Sabalenka saluda al público luego de conseguir una victoria en el Abierto de Miami, el 24 de marzo de 2025.
DEPORTES

Sabalenka quiere revancha de la "Batalla de los Sexos" contra Kyrgios

Imagen referencial. 
ANÁLISIS

Ninguna noche es eterna: Panamá, Venezuela y el juicio de la historia

Woody, Buzz y el resto de los juguetes regresan en el primer tráiler de Toy Story 5, la quinta entrega de la icónica saga de Pixar.
CINE

Películas más esperadas que llegan al cine en 2026

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.
CONFLICTO

Rusia entrega a EEUU supuestas pruebas de intento de ataque ucraniano a una residencia de Putin

