Descontrol fuera del estadio permite acceso de miles sin tickets al partido final de la Copa América

Tanto los que tienen y no tienen boletos, están detenidos en las entrada del estadio, evidenciando la baja calidad de organizar el evento internacional.

Según reportes, al menos 6.000 personas sin tickets ingresaron al recinto. Periodistas en el sitio indican que el estadio está repleto, no hay espacios ni en los pasillos y que la capacidad del estadio está, al ojo por ciento, entre un 110 y 120%.

