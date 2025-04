Detienen a dos personas por daños a campo de golf de Trump en Escocia

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas en la madrugada del 8 de marzo después de que la fachada del lujoso complejo fuera cubierta con pintura roja.

El campo de golf fue dañado en varios lugares y la hierba quedó marcada con el mensaje "GAZA IS NOT 4 SALE" ("Gaza no se vende").

Trump causó indignación internacional en febrero cuando propuso desplazar a los palestinos de Gaza hacia Egipto y Jordania, para convertir el territorio en la "Riviera de Oriente Medio".

El lunes, un hombre de 33 años sospechoso de haber participado en esos daños fue inculpado por vandalismo y puesto en libertad bajo fianza, a la espera de una nueva audiencia.

Turnberry, situado en el suroeste de Escocia, es uno de los dos complejos hoteleros que el presidente estadounidense posee en este territorio británico, de donde es originaria su madre.

Otro campo de golf de Trump fue atacado en marzo en Irlanda, en el complejo costero de Doonbeg, donde un grupo de activista colocó banderas palestinas en el terreno.

Hummels anuncia su retiro

El defensa alemán Mats Hummels, campeón mundial con su país en Brasil 2014, anunció este viernes que se retirará al término de la actual temporada, a los 36 años, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Lucho contra mis emociones. Ha llegado ese momento que ningún futbolista puede evitar. Después de 18 años en los que el fútbol me ha dado tantas cosas, me retiro este verano (boreal)", explicó Hummels.

El video dura poco menos de cinco minutos y empieza con una fotografía de juventud con la camiseta del Bayern. Incluye otros momentos destacados de su carrera.

"Cuando el estadio tiembla después de un gol o te incita a ir arriba porque el equipo lo necesita son los momentos más bonitos, cuando se crea esa conexión. Fue maravilloso jugar ante un público sí, jugar ante estos hinchas. Eso lo voy a echar mucho de menos", apuntó.

FUENTE: AFP