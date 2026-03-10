martes 10  de  marzo 2026
Justicia

Los tres hermanos Alexander, conocidos agentes inmobiliarios, declarados culpables de tráfico sexual

La decisión del jurado deja abierta la puerta a que se enfrenten a cadena perpetua cuando se dicte la sentencia final el próximo 6 de agosto

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.

POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

NUEVA YORK.- Los tres hermanos Alexander, dos de ellos conocidos agentes inmobiliarios de lujo en Miami y Nueva York, fueron declarados culpables este lunes de todos los cargos que se les imputaban en un juicio por abuso y tráfico sexual por un tribunal de Estados Unidos.

Un jurado de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, declaró culpables a Tal y Oren Alexander, corredores de bienes inmuebles de alta gama, y Alon Alexander, que no trabajaba en el sector, de todos los delitos sexuales federales que se les imputaban, entre ellos la conspiración para cometer tráfico sexual.

Lee además
La actividad forma parte de las iniciativas educativas de Carnaval Miami, organizado por el Club Kiwanis de la Pequeña Habana.
ARTE EDUCATIVO

La artista del cartel de Carnaval Miami 2026 inspira a estudiantes de Mater Kiwanis Academy
La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

La decisión del jurado deja abierta la puerta a que se enfrenten a cadena perpetua cuando se dicte la sentencia final el próximo 6 de agosto.

La respuesta del jurado se produce un mes después del inicio del juicio contra los hermanos en los que once mujeres relataron sus testimonios y les acusaron de violación o agresión sexual. Algunas víctimas declararon haber sido drogadas para no poder resistirse a la violación.

Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que esta decisión supone "un paso importante en la lucha contra el tráfico sexual".

"El veredicto se produce tras un juicio de varias semanas en el que las pruebas y los testimonios de 11 valientes víctimas demostraron que los hermanos Alexander conspiraron para atraer, drogar y violar repetidamente a mujeres jóvenes. Se trata de actos escalofriantes, reprensibles e inaceptables", aseguró Clayton en un comunicado.

El fiscal elogió "la valentía" de las víctimas y aplaudió que se atrevieran a revivir los abusos que sufrieron para "evitar que otras personas se convirtieran en víctimas".

"También felicitamos al jurado de neoyorquinos por su atención, cuidado y compromiso con nuestro sistema judicial. El jurado vio la conducta de los Alexander tal y como era: un abuso sexual calculado y brutal que, de manera inimaginable, los acusados celebraron", añadió.

Los hermanos fueron detenidos en diciembre de 2024 en el sur del estado de Florida tras una serie de acusaciones por abuso sexual cometidas desde el año 2010.

Entre otras, se les acusaba de organizaron eventos y viajes nacionales e internacionales a fin de usarlos como cebo para reclutar, atraer y transportar a múltiples mujeres, a quienes luego violaron.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EFE

Temas
Te puede interesar

Clásico Mundial de Béisbol 2026: estos son los juegos de hoy martes 10 de marzo

Modelo de atención médica por membresía busca abrir espacio entre pacientes sin seguro en Miami

Miami en el horizonte de la Finalissima: una sede que seduce al fútbol

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
VENEZUELA

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Te puede interesar

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Por Daniel Castropé
Imagen referencial.
INCERTIDUMBRE

Ley de redes sociales para adolescentes de Florida llega a tribunal de apelaciones

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.
Justicia

Los tres hermanos Alexander, conocidos agentes inmobiliarios, declarados culpables de tráfico sexual

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
Conflicto bélico

Jefe del Pentágono dice que el martes será el día "más intenso" de ataques contra Irán

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades