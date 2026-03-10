martes 10  de  marzo 2026
Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", dijo el presidente Donald J. Trump en una publicación en su plataforma Truth Social

Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.

Puerto de Qingdao/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el martes a Irán que no coloque minas en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

"Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!", añadió.

Estados Unidos está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha volado presuntas embarcaciones de narcotráfico en aguas latinoamericanas para "eliminar de forma permanente" cualquier barco que colocara minas en el estrecho del Golfo, añadió Trump.

"Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡CUIDADO!", publicó.

Su mensaje llegó después de que CNN asegurara que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte de la producción mundial de petróleo y donde el tráfico naval prácticamente se ha detenido.

FUENTE: Con información de AFP.

