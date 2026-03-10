martes 10  de  marzo 2026
Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

El veterano periodista Eliott Rodríguez y el activista Lev Parnas anuncian sus candidaturas para el Congreso por Florida; ambos aspirantes centran sus campañas en la crisis de asequibilidad local

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.

Por Daniel Castropé

MIAMI.— Los candidatos Eliott Rodríguez y Lev Parnas oficializaron en Miami sus respectivas campañas para disputar el escaño del distrito 27 del Congreso a la actual representante republicana María Elvira Salazar, de cara a los comicios de noviembre.

Ambos aspirantes justifican su incursión en la contienda electoral con el propósito de ofrecer soluciones a la crisis de asequibilidad que golpea a los residentes del sur del estado y para promover reformas estructurales en el gobierno federal.

Desafío de un colega

El expresentador de noticias de televisión Eliott Rodríguez se postula como demócrata tras su retiro de la pantalla en diciembre.

Al igual que Salazar, Rodríguez es cubanoamericano y persona de medios de comunicación, factores que anticipan una carrera electoral muy reñida, según analistas.

Su plataforma prioriza el alto costo de vida y la escasez de viviendas asequibles en el condado de Miami-Dade.

Rodríguez subrayó la urgencia de actuar frente a esta crisis económica. "Miami no debería ser una ciudad solo para multimillonarios y millonarios. Los trabajadores necesitan ayuda, y yo seré su defensor en Washington", sentenció el candidato de 69 años.

Además, Rodríguez criticó las actuales políticas migratorias de la Casa Blanca y la postura de los legisladores republicanos locales al respecto.

Rendición de cuentas

Por su parte, Lev Parnas entra a la contienda con un enfoque centrado en “erradicar la corrupción institucional” y proteger a las familias trabajadoras y a los adultos mayores.

Parnas, quien llegó a Estados Unidos como refugiado de la Unión Soviética, dijo que apela a su experiencia personal y a sus desafíos legales pasados como motivos para su compromiso con la transparencia gubernamental.

Su campaña destaca la presión económica sobre los residentes y los pequeños negocios del distrito.

"Durante años, esta comunidad ha vivido las consecuencias de políticas nacionales de inmigración y economía que han creado incertidumbre para las familias e inestabilidad para los negocios locales”, subrayó.

Agregó: “Necesitamos un liderazgo que entienda lo que estas políticas han significado en la vida diaria y que esté dispuesto a luchar por soluciones reales".

El candidato también apalanca su influencia como presentador de un popular pódcast para amplificar su mensaje.

Panorama para la titular

Para contrarrestar los embates de sus rivales, la congresista Salazar exhibe un activo historial legislativo en la Cámara de Representantes.

La titular abandera la Ley de Dignidad, una ambiciosa propuesta bipartidista destinada a reformar el sistema migratorio con énfasis en la seguridad fronteriza y la protección de trabajadores indocumentados.

En el terreno económico y de política exterior, la legisladora ha impulsado la Ley de las Américas, una iniciativa concebida para reubicar las cadenas de suministro desde Asia hacia el hemisferio occidental y consolidar al sur de Florida como un centro comercial estratégico.

Asimismo, desde su posición en el Comité de Relaciones Exteriores, la representante mantiene una línea dura contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua con el impulso de sanciones continuas, a la par que defiende el acceso a capital para las pequeñas empresas locales.

Salazar ocupa el cargo desde su victoria en 2020 y deberá defender su escaño frente a las nuevas propuestas de Rodríguez y Parnas. Estos comicios están pautados para el martes 3 de noviembre.

