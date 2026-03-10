martes 10  de  marzo 2026
CINE

Pixar anuncia "Monsters Inc. 3" tras más de una década de la última entrega

Todavía no se ha revelado quién dirigirá la próxima entrega para la gran pantalla, y los detalles de la trama se mantienen bajo estricto secreto

Captura de Pantalla de&nbsp;Monsters Inc. de Pixar

Captura de Pantalla de Monsters Inc. de Pixar

Captura de Pantalla / Disney Kids / YouTube
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Pixar está trabajando en una tercera película de la popular franquicia Monsters, Inc. El proyecto fue revelado en un extenso perfil publicado en The Wall Street Journal, el cual analizaba el funcionamiento interno de Pixar coincidiendo con el estreno de su más reciente producción: Hoppers.

La primera entrega de la franquicia, Monsters, Inc. (2001), parte de la premisa de que los monstruos deben asustar a los niños para generar la energía que abastece a la ciudad.

La película, dirigida por Pete Docter, actual director creativo de Pixar, y con las voces de John Goodman y Billy Crystal, fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando 528,7 millones de dólares en todo el mundo. Su precuela de 2013, Monsters University, dirigida por Dan Scanlon, superó a la cinta original, alcanzando una recaudación global de 743,5 millones de dólares.

Este éxito dio origen a la serie secuela Monsters at Work, la cual se emitió durante dos temporadas.

Todavía no se ha revelado quién dirigirá la próxima entrega para la gran pantalla, y los detalles de la trama se mantienen bajo estricto secreto.

El futuro de Pixar

Además de la franquicia de Monsters, Pixar tiene en desarrollo otras secuelas importantes, entre las que se incluyen Toy Story 5, prevista para junio, en la que Buzz Lightyear y un Woody se enfrentan a una tableta inteligente, Los Increíbles 3, programada para 2028, Elemental y una segunda película de Coco, cuyo estreno se espera para 2029.

No obstante, el estudio también está apostando fuerte por historias originales, como Gatto, que llegará el próximo año y narra las aventuras de un ladrón felino en Venecia.

Asimismo, el estudio se encuentra desarrollando su primer musical, bajo la dirección de Domee Shi, realizadora de Red.

