Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.

Los precios del petróleo cayeron con fuerza y las bolsas asiáticas y europeas repuntaron este martes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump , insinuara que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto.

"Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro", dijo Trump la noche del lunes cuando le preguntaron sobre la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

GUERRA Trump señala que el próximo líder de Irán no "durará mucho" sin su aprobación

Tanto el barril de Brent del mar del Norte como el West Texas Intermediate (WTI) se desplomaron más de un 15%. El contraste fue bien marcado respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%.

Pero Irán respondió diciendo que bloqueará las exportaciones de petróleo del Golfo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó una "reunión extraordinaria" de sus países miembros para evaluar si deciden recurrir a las reservas estratégicas para frenar la subida de los precios del petróleo, anunció su director ejecutivo, Fatih Birol.

El director de este organismo -que agrupa a más de 30 países desarrollados y tiene sede en París- efectuó el anuncio después de que los ministros de Finanzas del G7 celebraran una reunión este martes sobre las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

Birol afirmó en un comunicado que las condiciones se deterioraron en los últimos días en los mercados de petróleo y que, además de "los retos que plantea el tránsito por el estrecho de Ormuz, la producción de petróleo se redujo considerablemente".

"Esto está generando riesgos importantes y crecientes para el mercado", declaró.

Esta sesión permitirá "evaluar el estado actual de la seguridad del suministro y las condiciones del mercado, con el fin de tomar una decisión sobre si poner a disposición del mercado las reservas de emergencia de los países de la AIE", indicó.

El gran peso de las declaraciones de Trump

Aun así, las declaraciones de Trump contribuyeron a revertir la subida de los precios del petróleo. Estos se dispararon por los ataques iraníes a las monarquías petroleras del Golfo en respuesta a bombarderos estadounidenses e israelíes que mataron a su líder supremo Alí Jamenei, sustituido por su hijo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó este martes un 11,94 %, hasta los 83,45 dólares el barril

El petróleo brent se desplomó este martes un 11,28 %, hasta situarse en 87,80 dólares el barril.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cayó más del 11,16 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación con el precio de liquidación de la sesión anterior, cuando el brent terminó en 98,96 dólares.

El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%.

Por su parte, los precios del gas en Europa cayeron alrededor de un 16,51%. El contrato de gas natural TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó más de 50 euros, tras haber subido considerablemente el lunes hasta una cota que no alcanzaba desde enero de 2023.

El retroceso del precio del crudo benefició a las bolsas que cerraron con alzas, tras las fuertes pérdidas del lunes.

En Europa, las bolsas cerraron con alzas marcadas: Londres subió 1,59%%, París ganó 1,79%, Fráncfort 2,39%, Milán 2,67% y Madrid 3,05%.

Así, Seúl ganó al cierre un 5,4% y Tokio un 2,9%. Hong Kong avanzó un 2,2% y Shanghái 0,7%.

En Wall Street se sintió la tendencia; sin embargo, los tres principales indicarores - el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq - cerraron dispares.

"Sigue siendo un mercado inestable, y si los titulares empeoran o la guerra se intensifica, podríamos ver cómo los precios vuelven a dar un giro", afirmó Kathleen Brooks, del grupo bursátil XTB.

El presidente estadounidense también afirmó que suspendería temporalmente algunas sanciones relacionadas con el petróleo y reconoció haber hablado con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Inversores atentos

Los inversores están atentos a lo que sucede en el estrecho de Ormuz, por el que suele transitar casi el 20% del crudo mundial desde el Golfo hacia los mercados internacionales.

Según los expertos en transporte marítimo, alrededor de 10 buques en este estrecho o cerca de él han sido atacados desde que Irán lo bloqueó casi por completo en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

"El factor más importante para los mercados será si el suministro de energía de la región se reanuda con normalidad", afirmó el analista de Forex.com Fawad Razaqzada.

Hasta que los operadores vean que el envío a través del estrecho de Ormuz se ha estabilizado y la producción se ha restablecido "es poco probable que los precios del petróleo retrocedan drásticamente de los niveles actuales", añadió.

El presidente Emmanuel Macron ha declarado que Francia y sus aliados trabajan en una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho con el objetivo de escoltar a los barcos, una vez que haya terminado la fase más intensa de la guerra.

FUENTE: Con información de AFP.