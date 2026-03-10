Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

MIAMI.- El Senado de Florida aprobó en Tallahassee el proyecto de ley SB 1758, una iniciativa patrocinada por el senador republicano Don Gaetz (R-Crestview) que busca reformar el programa estatal de Medicaid y reforzar los controles del programa de asistencia alimentaria SNAP, por sus siglas en inglés, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios de salud para millones de residentes, aumentar la rendición de cuentas y reducir errores en el uso de fondos públicos.

La legislación aprobada introduce una serie de cambios al sistema de asistencia pública en Florida con el objetivo de mejorar la eficiencia del programa Medicaid, ampliar servicios de salud mental comunitarios y fortalecer la supervisión financiera del sistema que actualmente atiende a unos cuatro millones de floridanos.

Según explicó el patrocinador del proyecto, el senador Don Gaetz, la propuesta busca preservar la función de Medicaid como red de seguridad para los sectores más vulnerables, sin perder de vista la sostenibilidad fiscal del programa.

“Medicaid está diseñado como una red de seguridad para niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con discapacidad… pero a medida que su costo consume una mayor parte del presupuesto, tenemos la obligación de asegurar que los servicios lleguen a quienes realmente los necesitan”, afirmó Gaetz.

El legislador republicano subrayó que la medida incluye requisitos de trabajo para ciertos adultos físicamente aptos, aunque contempla excepciones para cuidadores de niños pequeños, jóvenes que estuvieron en el sistema de acogida y otros casos especiales.

Principales reformas al Medicaid en Florida

Entre los cambios incluidos en SB 1758 se encuentran:

Requisitos de trabajo o participación comunitaria para determinados adultos beneficiarios del programa Medicaid.

Solicitud de aprobación federal para crear un programa de servicios comunitarios de salud conductual, dirigido a adultos con enfermedades mentales graves que utilizan con frecuencia servicios institucionales.

Mayor supervisión del programa Statewide Medicaid Managed Care -Atención médica administrada de Medicaid a nivel estatal-, con nuevos mecanismos de reporte para aumentar la transparencia y la responsabilidad fiscal.

Ampliación de funciones del Comité Farmacéutico y Terapéutico de Medicaid, encargado de elaborar listas preferidas de medicamentos y dispositivos médicos para mejorar la eficiencia en la compra de tratamientos.

Autorización para que hospitales reciban reembolsos por medicamentos inyectables de acción prolongada administrados a pacientes con enfermedades mentales severas.

Realización de un estudio sobre el uso del programa federal de descuento de medicamentos 340B.

Nuevas facultades para que la Agencia para la Administración de la Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés) audite reclamaciones médicas y detecte pagos indebidos.

Estas medidas buscan fortalecer el control del gasto público y mejorar el acceso a tratamientos, especialmente en el área de salud mental, mediante servicios comunitarios que reduzcan la necesidad de hospitalizaciones prolongadas.

Cambios propuestos en el programa de asistencia alimentaria SNAP

El proyecto también incorpora disposiciones dirigidas a reducir la tasa de errores en el programa de asistencia alimentaria SNAP, que actualmente alcanza un 15,13 % en Florida, muy por encima del objetivo federal de menos del 6 %.

La legislación exige mayor verificación de la información proporcionada por los solicitantes, incluyendo documentación de gastos de vivienda y servicios públicos, y ordena al Departamento de Niños y Familias (DCF) desarrollar un plan estatal para mejorar la precisión de los pagos.

El plan deberá presentarse antes del 15 de julio de 2026 e incluir informes trimestrales al gobernador y a la Legislatura a partir de octubre del mismo año.

El proyecto también autoriza la emisión de tarjetas EBT -las tarjetas de electrónicas para pagar los alimentos- con identificación fotográfica, en la medida permitida por la ley federal, y amplía los requisitos de participación en programas de empleo o capacitación para beneficiarios de entre 18 y 64 años que no tengan hijos menores de 14 años.

El presidente del Senado de Florida, Ben Albritton, defendió estas medidas al destacar la importancia de proteger la integridad del programa alimentario.

“No está bien que un niño en Florida se acueste con hambre noche tras noche. SNAP es esencial para las familias que luchan por poner comida en la mesa, pero debemos reducir la tasa de errores para garantizar su sostenibilidad”, señaló Albritton.

Críticas al proyecto de ley SB 1758

Sin embargo, diversos analistas y organizaciones de política pública han cuestionado algunos aspectos de la iniciativa, en particular los requisitos laborales vinculados al acceso a Medicaid.

Según algunos expertos, la legislación federal vigente impediría que los estados impongan nuevos requisitos de trabajo mediante exenciones administrativas para ciertos beneficiarios de Medicaid. Bajo esta interpretación, cualquier intento de aplicar estas reglas podría enfrentar obstáculos legales a nivel federal.

Los críticos también advierten que Florida no ha adoptado la expansión de Medicaid, que permitiría ampliar la elegibilidad a los adultos los adultos de ingresos hasta el 138%, por lo que la nueva ley podría provocar que algunas familias queden atrapadas en una “brecha de cobertura”. En ese escenario, los ingresos derivados de cumplir con los requisitos laborales podrían hacer que pierdan el acceso a Medicaid sin llegar a ganar lo suficiente para calificar a seguros subsidiados del mercado federal.

Además, estudios citados por organizaciones de política social indican que la mayoría de los adultos beneficiarios de Medicaid ya trabajan, por lo que los requisitos adicionales podrían generar obstáculos administrativos y pérdida de cobertura en lugar de ahorros fiscales.

El debate sobre la expansión de Medicaid en Florida

El debate legislativo coincide con un esfuerzo paralelo impulsado por la organización Florida Decides Healthcare, que busca llevar a votación en 2028 una enmienda constitucional para ampliar Medicaid en el estado.

La propuesta plantea extender la elegibilidad a adultos de 18 a 64 años con ingresos de hasta el 138 % del nivel federal de pobreza, lo que podría incluir a hasta 3,7 millones de residentes.

Para que la iniciativa llegue a la boleta electoral estatal de 2028, los organizadores deben reunir 891.500 firmas válidas de votantes registrados antes de finales de 2027. La campaña se relanzó recientemente tras meses de interrupciones provocadas por cambios legislativos que endurecieron los requisitos para las iniciativas ciudadanas en Florida.

Situación del proyecto en la Cámara de Representantes

Para que el proyecto de convierta en ley, su equivalente en la Cámara estatal, HB 1453, debe ser aprobado. Actualmente se encuentra en el Subcomité de Instalaciones y Sistemas de Atención Sanitaria, donde continúa su proceso, a tres días de la culminación de la sesión legislativa de 2026.

