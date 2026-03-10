martes 10  de  marzo 2026
TENSIONES

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

El primer ministro explicó que el Ejército de Israel trabaja ahora "con mayor fuerza" para destruir objetivos militares iraníes

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.&nbsp;

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 

OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / Europa Press
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.&nbsp; &nbsp;

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. 

 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este martes que el país destinará un presupuesto especial de decenas de miles de millones de shekels para cubrir los gastos en defensa derivados de la guerra contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero.

"Hay un gran pero (a esta campaña): cuesta dinero, mucho dinero. Por eso, estamos obligados a dedicar un presupuesto especial de decenas de miles de millones de shekels para apoyar el gasto en defensa", expresó Netanyahu en una comparecencia junto al ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich.

Lee además
El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el 9 de marzo de 2026.  
Conflicto armado

Israel avanza ofensiva a gran escala en varias regiones de Irán
Dos mujeres pro-régimen o amenazadas muestran la foto del hijo del asesinado ayatolá Alí Jamenei, Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei, el nuevo líder designado.
MEDIO ORIENTE

Hijo del eliminado Jamenei lidera supuestos ataques contra EEUU e Israel

El primer ministro, que afirmó que Israel es un país con "una economía muy fuerte", explicó que el Ejército israelí trabaja ahora "con mayor fuerza" para destruir objetivos militares iraníes tras el desmantelamiento de sus "capacidades nucleares y balísticas".

Por su parte, Smotrich detalló que han dejado de lado el proyecto de ley de exención para los ultraortodoxos, así como una serie de reformas impulsadas por su cartera mientras el Gobierno impulsa el nuevo presupuesto estatal de 2026.

"La guerra es un tiempo para la unidad, la responsabilidad nacional (...) Esta transferencia del presupuesto nos permitirá, con la ayuda de Dios, ganar la guerra, brindar un buen servicio a los ciudadanos de Israel, establecer un nuevo orden regional en Oriente Próximo que tenga al Estado de Israel como potencia regional y global, así como poner a Israel en el camino del crecimiento acelerado, el desarrollo y la prosperidad", dijo.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero para descabezar a la República Islámica se ha saldado con más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel, además de intereses estadounidenses en la zona.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Dominicana arrolla a Israel y avanza a cuartos del Clásico Mundial junto a Venezuela

Muere séptimo militar de Estados Unidos en la guerra contra Irán

Israel y EEUU atacan el principal aeropuerto, plantas desalinizadoras y defensa aérea de Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
VENEZUELA

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

Te puede interesar

Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
TENSIONES

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
POLÍTICA

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos