Con su victoria el domingo en el Abierto de Australia, el serbio Novak Djokovic igualó a Rafael Nadal como el hombre con más Grand Slam de la historia (22), dos por encima del ya retirado Roger Federer (20).

En la categoría femenino, la australiana Margaret Court logró 24 y Serena Williams, quien se retiro hace menos de seis meses, quedó con 23 Grand Slam. En el caso del masculino la cuestión es distinta, porque los dos líderes aún siguen activos para conquistar uno o más que les permita dejarlos en solitario a alguno de este par, siendo Djokovic con más posibilidad, ahora que esta nueva proeza.

"Por supuesto que estoy motivado para ganar tantos Grand Slams como sea posible", aseguró el serbio de 35 años de edad. "En esta etapa de mi carrera, estos trofeos son el mayor factor emocional por el que todavía compito. Es el caso sin duda. Nunca me ha gustado compararme con otros pero, por supuesto, es un privilegio ser parte de la discusión de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Si la gente me ve así, es muy halagador porque doy todo mi esfuerzo y energía en intentar más Grand Slams que nadie. Todavía tengo mucha motivación. A ver hasta dónde me llega. Pero no quiero parar aquí".

djokoaus.jpg El serbio Novak Djokovic celebra tras avanzar a Semifinal del Abierto de Australia AFP / Paul CROCK

Una historia de mucha recompensa

Triple recompensa para el astro serbio que, hace poco más de un año, fue deportado de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19 y vio cómo su rival español se llevaba su torneo predilecto y conseguía el récord de grandes del tenis masculino, ampliado luego en Roland Garros.

Campeón en Wimbledon y ausente en el Abierto de Estados Unidos también por no estar vacunado, 'Nole' acudía a Melbourne como gran favorito, pero su camino no fue fácil.

"Volver a Australia es algo que quería mucho porque me siento genial aquí. Mis resultados dan fe de ello", reveló Djokovic. "Realmente quería volver, quería jugar. Pero, por supuesto, considerando el evento del año pasado, estaba un poco nervioso de volver a Australia, no sabía cómo me iba a recibir la gente. Pero en general fue una experiencia muy positiva".

Ante un rival con ganas de revancha por la final de Roland Garros perdida en 2021, Djokovic se impuso desde el primer momento al griego, que no conseguía hacer daño ni con su saque ni con sus golpeos. A pesar de que, Djokovic luchó con molestias de su rodilla durante las semanas del torneo.

"Un enorme orgullo y satisfacción. Cuando he ido a mi box, he colapsado emocionalmente, me he hecho añicos especialmente con mi madre y mi hermano, cuando les he dado un abrazo", destacó el campeón de 10 Abiertos de Australia. "Me ha requerido una enorme cantidad de energía mental seguir concentrado, tomarme las cosas día a día y ver cómo de lejos podía llegar. Si tiro atrás dos semanas y media, no creía en mis opciones por la forma en que notaba mi pierna. Fue simplemente una cuestión de supervivencia en cada partido, de intentar llevarlo a la próxima ronda".

Picsart_23-01-29_18-11-25-016.jpg Novak Djokovic besa el trofeo de campeón del Abierto de Australia tras derrotar a Stefanos Tsitsipas en la final, el domingo 29 de enero de 2023, en Melbourne. AP /Aaron Favila

FUENTE: Declaraciones tomadas de AFP