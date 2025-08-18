lunes 18  de  agosto 2025
DEPORTES

El Deportivo: Maratón de Miami agota sus cupos, Messi regresa con gol y el Heat mejora en silencio

Los 18.500 cupos para el Maratón y Medio Maratón Life Time de Miami se agotaron en tiempo récord, mientras que Lionel Messi enderezó el rumbo del Inter

El fundador y director del Maratón y Medio Maratón Life Time de Miami, Frankie Ruiz, informó que se agotaron en tiempo récord los 18.500 cupos para la edición 24 de la tradicional prueba pedestre.

DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El fin de semana dejó una gran cantidad de noticias de impacto para el sur de la Florida y el resto del mundo. El regreso del Maratón y Medio Maratón Life Time de Miami ha sido decretado como un éxito rotundo, incluso meses antes de que se celebre el evento, gracias a la inscripción en tiempo récord de 18.500 personas.

Por su parte, el Inter Miami regresó al camino de la victoria ante el más reciente campeón de la MLS, en un encuentro que marcó el retorno triunfal del argentino Lionel Messi tras dos semanas de ausencia.

El venezolano Salvador Pérez conversó con Diario Las Américas sobre distintos temas relacionados a su presente y futuro.
El Deportivo: Salvador Pérez desea jugar en Venezuela, Verstappen sorprende y suspenden a lanzador latino
Y el Heat de Miami, para muchos bajo perfil, ha reforzado de forma considerable su profundidad rumbo a la siguiente temporada de la NBA.

Maratón de Miami agota sus boletos en tiempo récord

El fundador y director del Maratón y Medio Maratón Life Time de Miami, Frankie Ruiz, informó que se agotaron en tiempo récord los 18.500 cupos para la edición 24 de la tradicional prueba pedestre, programada para el próximo 25 de enero. Las inscripciones se abrieron el 1 de agosto pasado y 10 días después no quedaba un solo cupo. Ruiz dijo que aún hay esperanzas para que los atletas que no llegaron a tiempo tengan una nueva oportunidad.

Heat brilla en silencio

Si bien el Heat de Miami no ha logrado concretar una firma de gran renombre en este receso entre temporadas, la directiva del combinado ha logrado solidificar la profundidad del equipo, al punto en que quizás esté entre las mejores de toda la liga en la actualidad. La llegada de Norman Powell está en el centro de todo, por tratarse de una pieza que parece encajar a la perfección en el rompecabezas del entrenador Erik Spoelstra. Es posible que los Cavaliers, Rockets, Clippers y el Thunder puedan presumir de las mejores profundidades en la liga, junto con los Nuggets y el Magic. La mayoría de ellos son conjuntos de la Conferencia Oeste, lo que deja al Heat entre los mejores del Este.

Barcelona sube el telón de LaLiga con el pie derecho

El Barcelona dio inicio a la defensa de su título en la liga española este pasado sábado con una contundente victoria de 3-0 sobre el Mallorca. Dominando desde el principio, los catalanes abrieron el marcador en el minuto 7 gracias al brasileño Raphinha, que remató al segundo palo asistido por Lamine Yamal, antes de que el atacante Ferran Torres ampliara la cuenta en el 24 en una acción polémica, pues un jugador mallorquín estaba tirado en el césped. Yamal, imperial en su lado derecho del ataque, puso la cereza sobre el pastel en el descuento final (90+4), metiendo el pie izquierdo para rubricar la victoria de los azulgranas en Son Moix.

Messi regresa por todo lo alto

Tras dos semanas ausente por lesión, Lionel Messi regresó este pasado sábado con su magia intacta en la victoria del Inter Miami por 3-1 ante el Galaxy de Los Ángeles en la MLS, en la que anotó un gol decisivo y dio una asistencia de fantasía. La "Pulga", que se perdió los dos últimos partidos por una lesión muscular, arrancó el duelo como suplente y fue reclamado en el descanso por el entrenador Javier Mascherano.

Sinner y Alcaraz se citan en una nueva final

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner chocarán el lunes en la final del Masters 1000 de Cincinnati, en un nuevo capítulo de la gran rivalidad del tenis actual. El choque entre Sinner, defensor del título, y Alcaraz definirá también quién llega como máximo favorito al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que se pone en marcha el 24 agosto en Nueva York.

