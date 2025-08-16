Barcelona arranca con el pie derecho su camino al bicampeonato en LaLiga

El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.

PALMA DE MALLORCA.- En superioridad numérica de once contra nueve desde el minuto 39, el FC Barcelona inició cómodamente su defensa del título en la Liga española, con una victoria 3-0 en el campo del Mallorca este sábado en la primera jornada.

Dominando desde el principio, los catalanes abrieron el marcador en el minuto 7 gracias al brasileño Raphinha , que remató en el segundo palo asistido por Lamine Yamal , antes de que el atacante Ferran Torres ampliara la cuenta en el 24 en una acción polémica, pues un jugador mallorquín estaba tirado en el césped.

Fútbol Barcelona tiene la aprobación para jugar en Miami un partido de LaLiga

Fútbol Barcelona gana un nuevo trofeo en su etapa de pretemporada

Yamal, imperial en su lado derecho del ataque, puso la cereza sobre el pastel en el descuento final (90+4), metiendo el pie izquierdo para rubricar la victoria de los azulgranas en Son Moix.

El amplio triunfo coloca provisionalmente al Barcelona al frente de la clasificación por una mejor diferencia de goles, a la espera de que la primera jornada se complete entre domingo y martes.

No faltó la polémica

El partido de este sábado en Mallorca estuvo marcado por las decisiones arbitrales controvertidas.

La hinchada local se enfadó especialmente por las dos tarjetas rojas en seis minutos que vieron dos jugadores del Mallorca, el mediocampista Manu Morlanes (33), que derribó a Yamal cuando éste se iba directo hacia el arco, y el atacante kosovar Vedat Muriqi (39) por un pie demasiado alto ante el nuevo arquero del Barcelona, Joan García.

Raphinha pudo haber sido expulsado por una fuerte entrada por detrás en el descuento de la primera mitad (45+7), pero el árbitro estimó que solo era merecedora de una amarilla.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Inscrito en el grupo del Barcelona el sábado, a apenas unas horas del partido, el delantero inglés Marcus Rashford, cedido con opción de compra por el Manchester United, hizo su debut oficial con sus nuevos colores, sin mostrarse decisivo.

Este sábado se disputan otros dos partidos en LaLiga, Alavés-Levante y Valencia-Real Sociedad.

El domingo se jugarán tres encuentros, entre ellos un atractivo Athletic-Sevilla y la visita del Atlético de Madrid al campo del Espanyol.

El Real Madrid no arrancará hasta el martes, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu al Osasuna.

FUENTE: AFP