Hialeah lanza "Latinos por Donalds" en respaldo a Byron Donalds para gobernador de Florida

MIAMI.– La ciudad de Hialeah se convirtió este viernes en escenario del lanzamiento de “Latinos por Donalds”, la primera organización hispana de apoyo al congresista republicano Byron Donalds en su aspiración de convertirse en gobernador de Florida, un estado con 21.4 millones de residentes y un presupuesto anual de 117 mil millones de dólares.

El acto político se celebró en el histórico Hialeah Park Clubhouse y reunió a congresistas republicanos, líderes locales y miembros de la comunidad hispana del sur de Florida. El evento fue encabezado por el alcalde Bryan Calvo, quien ofreció un amplio respaldo público al candidato apoyado por el presidente Donald J. Trump.

Calvo describió a Hialeah como una ciudad construida por inmigrantes que “lo perdieron todo” y encontraron en Florida la oportunidad de reconstruir sus vidas. En uno de los momentos más emotivos de su intervención, afirmó que Hialeah no es “un número en el mapa político”, sino una comunidad formada por familias trabajadoras que conocen “el valor de la libertad porque han visto cómo es la vida sin ella”.

El alcalde recordó que la comunidad hispana de Hialeah está integrada por personas provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia y otras naciones latinoamericanas, unidas por el sacrificio, la disciplina y el deseo de prosperar en Estados Unidos. “Diferentes banderas, diferentes acentos, pero el mismo instinto de trabajar duro, proteger a la familia y criar a los hijos con fe y disciplina”, expresó.

DSCN8653 Bryan Calco, alcalde de Hialeah, hace campaña por en favor del candidato a gobernador Byron Donalds. CESAR MENENDEZ DLA

Los retos de Florida, según el alcalde de Hialeah

Durante su discurso, Bryan Calvo aseguró que los residentes de Florida enfrentan crecientes desafíos relacionados con el costo de vida, los seguros de propiedades, los impuestos, el tráfico y la vivienda asequible. Señaló que muchas familias en Hialeah “hacen matemáticas en la mesa de la cocina” para decidir entre pagar medicamentos o cubrir facturas cada vez más elevadas.

Calvo insistió en que el liderazgo del estado debe entender que la asequibilidad no es “un simple punto de debate político”, sino una necesidad diaria para las familias trabajadoras y los adultos mayores. En ese contexto, defendió las políticas fiscales implementadas en Hialeah, donde aseguró que la ciudad logró alivio tributario mediante eficiencia administrativa y control del gasto público.

“Antes de pedirle más sacrificios a las familias, el gobierno tiene que aprender a hacer más con menos”, afirmó el alcalde, quien describió a Donalds como un líder capaz de mantener a Florida “segura, fuerte y asequible”.

También sostuvo que el sur de Florida tiene una responsabilidad especial en las elecciones debido a la experiencia de muchas familias que huyeron de gobiernos autoritarios en América Latina. “Nuestros padres y abuelos no vinieron aquí para aceptar una versión más débil del sueño americano”, dijo.

c7c93ffe-4117-49c3-9e1c-e333d02a73a5 El congresista republicano Byron Donalds aspira a la gobernación de Florida. CESAR MENENDEZ DLA

Donalds promete bajar seguros e impuestos

Por su parte, el congresista Donalds centró la primera parte de su discurso en los adultos mayores, la seguridad pública y el respaldo a las fuerzas del orden.

“Vamos a asegurarnos de que nuestros adultos mayores puedan disfrutar sus años dorados en Florida”, expresó Donalds, quien prometió trabajar para reducir las tarifas de seguros y los impuestos a la propiedad.

El aspirante republicano también defendió a los agentes policiales y aseguró que Florida continuará respaldando a “los hombres y mujeres de azul”. “La línea azul es lo que mantiene seguro a Florida”, afirmó al destacar que el orden público permite a las familias vivir en paz y a los pequeños negocios prosperar.

Donalds aseguró que su visión política estará basada en “el sentido común y políticas conservadoras”, diferenciando el modelo de Florida de otros estados como California. También habló de proteger los recursos naturales, el agua potable y las tierras agrícolas del estado, que describió como parte de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Vivienda, economía y educación

El aspirante republicano reconoció que el rápido crecimiento poblacional de Florida ha generado problemas de tráfico y acceso a viviendas asequibles, especialmente en el sur del estado. Por ello, prometió utilizar “todas las herramientas posibles” para abaratar la construcción de viviendas y mejorar la infraestructura vial.

También destacó el peso económico de Florida, al señalar que el estado posee “una de las mayores economías del mundo”, pero insistió en que debe continuar creciendo para crear nuevas oportunidades laborales y tecnológicas.

En materia educativa, Donalds afirmó que las escuelas deben preparar a los jóvenes tanto para la universidad como para carreras técnicas y programas de aprendizaje laboral. Señaló que los estudiantes de hoy podrían convertirse en los futuros ingenieros de la industria aeroespacial de Florida, mencionando compañías como SpaceX y Blue Origin.

“Queremos que cuando los estudiantes crucen el escenario de graduación tengan un trabajo esperándolos”, dijo el congresista.

“Cuba será libre”

Uno de los momentos más aplaudidos ocurrió cuando Donalds aseguró que, con el liderazgo del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, “Cuba será libre”. El político republicano afirmó que una Cuba libre siempre tendrá un aliado en Florida.

Al cierre de su discurso, Donalds sostuvo que el “sueño de Florida” debe permanecer vivo para todos, sin importar el color de piel, origen nacional o afiliación política. “Florida es la tierra de las oportunidades para todos”, afirmó.

Primarias republicanas en agosto

Según encuestas recientes, el congresista Byron Donalds cuenta con el respaldo del 54% de los probables votantes republicanos y con el decisivo apoyo del presidente Donald Trump.

Además, su campaña ha recaudado más de 67 millones de dólares.

No obstante, Donalds no será el único aspirante republicano en la contienda por la gobernación de Florida. El congresista deberá enfrentarse en las primarias republicanas del 18 de agosto a una docena de candidatos, entre ellos el expresidente de la Cámara estatal Paul Renner, el vicegobernador Jay Collins, así como Shea Cruel, James Fishback, Rachel Rodriguez y otros aspirantes que ya han anunciado campañas para las elecciones de 2026.

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