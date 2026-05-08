viernes 8  de  mayo 2026
Guerra

EEUU anuncia que atacó dos buques iraníes que intentaban violar el bloqueo de los puertos

El Ejército de EEUU informó este viernes de que está bloqueando la entrada y salida de 73 embarcaciones comerciales en puertos de Irán

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Avión de combate de EEUU alcanza un petrolero iraní a 8 de mayo de 2026.

 

MANDO CENTRAL DEL EJÉRCITO DE EEUU /EUROPA PRESS

WASHINGTON.- Las fuerzas de Estados Unidos dispararon contra dos petroleros con bandera iraní y los dejaron fuera de servicio cuando estos intentaron violar el bloqueo de los puertos de Irán, informó el ejército estadounidense el viernes. fuerzas de Estados Unidos dispararon contra dos petroleros con bandera iraní y los dejaron fuera de servicio cuando estos intentaron violar el bloqueo de los puertos de Irán, informó el ejército estadounidense el viernes.

Un F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense "neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión contra sus chimeneas" impidiendo que los buques entraran en Irán, señaló el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X que incluía imágenes de los ataques contra las dos embarcaciones.

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El miércoles, un F/A-18 inutilizó otro buque con bandera iraní, disparando su cañón de 20 mm contra el timón de la embarcación.

Y el 19 de abril, el M/V Touska, también con bandera iraní, intentó violar el bloqueo e ignoró múltiples advertencias de un destructor estadounidense, según señaló en su momento el CENTCOM.

El buque de guerra estadounidense finalmente ordenó a la tripulación que evacuara la sala de máquinas, que luego destruyó con múltiples ráfagas de su cañón de cinco pulgadas, dejando la nave fuera de servicio.

Teherán cerró de facto el vital estrecho de Ormuz —una ruta clave para los envíos de petróleo y gas— después del inicio de la campaña aérea estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero.

Estados Unidos anunció su bloqueo de los puertos iraníes

El Ejército estadounidense informó este viernes de que está bloqueando la entrada y salida de 73 embarcaciones comerciales en puertos iraníes, tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

El Comando Central del Ejército (Centcom) estadounidense detalló que se trata de buques cisterna con capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní, valorados en más de 13.000 millones de dólares.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.

"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando su respuesta. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación", afirmó en una rueda de prensa tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Según los datos divulgados hoy por Centcom, con sede en Florida, más de 50 embarcaciones han sido redirigidas para garantizar el cumplimiento del bloqueo, mientras que 73 buques cisterna permanecen sin poder transportar el petróleo.

Para ejecutar la operación, Estados Unidos señaló que mantiene desplegados más de 15.000 soldados, más de 200 aeronaves y más de 20 buques de guerra.

Entre los recursos utilizados figuran portaaviones, destructores con misiles guiados, aeronaves de vigilancia y reconocimiento, aviones de combate, buques anfibios y aeronaves no tripuladas.

Este viernes se cumple un mes del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, en un contexto marcado por las tensiones repentinas de la víspera en el estrecho de Ormuz, donde ambas partes intercambiaron una serie de ataques recíprocos.

Irán condenó este viernes los ataques de Estados Unidos contra varios puntos de su costa anoche, una acción que calificó de no provocada y una violación del alto el fuego.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/REDES/REDACCIÓN

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