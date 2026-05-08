viernes 8  de  mayo 2026
VIDA FUERA DE LA TIERRA

El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis

Más de 160 documentos, algunos que remontan a la década de 1940, fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono

Foto real del sitio con superposición gráfica del laboratorio del FBI que representa los informes de testigos oculares de septiembre de 2023 sobre un objeto metálico de bronce, aparentemente elipsoide, materializándose de una luz brillante en el cielo, de 40 a 60 metros de longitud y que desapareció instantáneamente.&nbsp;

Foto real del sitio con superposición gráfica del laboratorio del FBI que representa los informes de testigos oculares de septiembre de 2023 sobre un objeto metálico de bronce, aparentemente elipsoide, materializándose de una luz brillante en el cielo, de 40 a 60 metros de longitud y que desapareció instantáneamente. 

FBI/https://www.war.gov/ufo/

WASHINGTON.- El Pentágono anunció el viernes la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump que había pedido su desclasificación.

Más de 160 documentos, algunos que remontan a la década de 1940, fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono.

Lee además
El exdirector de la FBI, James Comey, acusado por Trump   
Investigación

Exdirector del FBI, James Comey, se presenta ante tribunal tras ser acusado de amenazas contra Trump
Imagen referencial de agentes del FBI en una operación.
OPERATIVO FEDERAL

FBI desarrolla operativo en el noroeste de Miami y mantiene bajo reserva detalles del caso

"Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.

Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre "discos voladores".

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 —clasificado como "máximo secreto"- incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y de "platillos voladores".

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

El departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados (ovnis) como "fenómenos anómalos no identificados".

La colección está disponible https://www.war.gov/ufo/

Trump pidió en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.

Ese mismo día, el mandatario republicano había criticado al expresidente Barack Obama por supuestamente haber divulgado "información clasificada" sobre extraterrestres.

Obama había comentado en un podcast, unos días antes, sobre la existencia de la vida fuera de la Tierra.

"Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en el Área 51", dijo Obama , en referencia a la instalación militar ultrasecreta de Estados Unidos en Nevada, sobre la que se han desarrollado numerosas teorías conspirativas sobre los ovnis.

Ante la avalancha de reacciones en las redes sociales, Obama aclaró su posición y señaló que mientras fue presidente no vio "ninguna prueba" de que "seres extraterrestres nos hayan contactado".

El interés en los ovnis se ha reactivado en los últimos años, en los que el gobierno estadounidense ha investigado informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, en medio de preocupaciones de que adversarios pudiesen estar probando tecnologías muy avanzadas.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los "fenómenos anómalos no identificados" fueran tecnología alienígena.

Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.

FUENTE: Con información de AFP/REDACCIÓN

Te puede interesar

FBI allana oficina de veterana congresista demócrata en Virginia investigada por corrupción

EEUU revoca pasaportes a padres con deuda de manutención infantil mayor a los 2.500 dólares

Gobierno de EEUU informa de evacuación aérea de estadounidenses en crucero afectado por hantavirus

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
RESPUESTA

EEUU ataca estructura militar de Irán tras agresión a buques estadounidenses

Fachada de una tienda Publix en Miami-Dade 
REVERSA

Publix prohíbe el porte abierto de armas en sus tiendas y limita el privilegio a agentes del orden

Vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida en la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz, el 22 de abril de 2026, en Miami, Florida.
Migración

¿Cierre del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz? Florida negocia con el gobierno de Trump

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Migración

ICE moviliza a 7.000 nuevos agentes para retomar la promesa de deportaciones masivas de Trump

El portaviones George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo mientras las fuerzas estadounidenses mantienen el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán y apoyan el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz. El portaaviones transporta más de 60 aeronaves a bordo.
Escalada del conflicto

Trump afirma que alto al fuego y negociaciones con Irán siguen en pie; EEUU mantiene bloqueo naval

Te puede interesar

Imagen referencial.
ELECCIONES 2026

Corte Suprema de Virginia elimina mapa electoral favorable a demócratas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ocala, en Ocala, Florida, el 1 de mayo de 2026.
ANÁLISIS

Sanciones de EEUU aíslan y fracturan las alianzas internacionales del régimen cubano

Canvas, desarrollado por la empresa Instructure, es utilizado para administrar calificaciones, tareas, contenidos de clases, exámenes, videos y comunicaciones entre profesores y estudiantes.
BAJO ALERTA

Ciberataque a Canvas impacta a escuelas y universidades del sur de Florida

Avión de combate de EEUU alcanza un petrolero iraní a 8 de mayo de 2026.  
Guerra

EEUU anuncia que atacó dos buques iraníes que intentaban violar el bloqueo de los puertos

Edwin López, jefe del Departamento de Policía de Doral.
CAMBIO

Edwin Lopez asumirá liderazgo policial de Miami tras su salida de Doral